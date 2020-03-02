Çorumlu esnaftan 'Bahar Kalkanı'na destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çorumlu esnaftan 'Bahar Kalkanı'na destek - Son Dakika

Çorumlu esnaftan 'Bahar Kalkanı'na destek

6 saat önce

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Suriye'nin İdlib kentinde başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı'na Çorumlu esnaf ve sanatkarlar olarak tam destek verdiklerini açıkladı.

Çorumlu esnaftan 'Bahar Kalkanı'na destek, System.String[]

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Suriye'nin İdlib kentinde başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı'na Çorumlu esnaf ve sanatkarlar olarak tam destek verdiklerini açıkladı.


Türkiye'nin 81 şehrinde olduğu gibi Çorum'da da Bahar Kalkanı Harekatı'na destek açıklamaları düzenlendi. ÇESOB'ta gerçekleştirilen açıklamaya ise Birlik Başkanı Recep Gür, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Vedat Canbek, Hitit Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Erdoğan Çerikçi, Birlik Yönetim Kurulu üyeleri ile çok sayıda esnaf odası başkanı katıldı.


Taksiciler, Minibüsçüler ve Servisçiler Odası Başkanı Mehmet Gayretli'nin şehitlerimizin ruhuna okuduğu Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan ÇESOB Başkanı Recep Gür, İdlib'de şehit olan Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet dileyerek, "Şu an 81 şehrimizde Türkiye'nin önde gelen odalar, borsalar, sendikalar ve sivil toplum kuruluşları olarak, hep birlikte bu açıklamayı yapıyoruz. Her dönemde olduğu gibi bizler üzerimize düşeni yaparak devletimizin ve milletimizin daima yanında olduk. Olmaya da devam edeceğiz. Suriye'nin İdlib bölgesinde haince saldırıya uğrayan ve pusuya düşürülen kahraman Mehmetçiklerimiz'den şehit olanlara Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar ve ailelerine sabır diliyoruz. Şehitlerimizin kanının yerde kalmayacağına eminiz. Bu amaçla başlatılan 'Bahar Kalkanı Harekatı'nı destekliyoruz. 'Mevzu vatansa, gerisi teferruattır' diyen tüm STK'lar olarak bugün daha bütünüz, daha biriz. Cenab-ı Allah ülkemizi şerlerden korusun, askerlerimizi muzaffer eylesin. Milletimizin başı sağolsun."dedi.


Açıklamanın ardından ÇESOB Başkanı Recep Gür ve esnaf odası başkanları Mehmetçiğe saygı yürüyüşü'ne katıldılar. - ÇORUM

Recep Gür , Türkiye, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 07:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'nin mülteci kararının ardından panikleyen AB'den skandal sözler: Kimse bize şantaj yapamaz
Yunan güvenlik güçlerinin göçmenlerin üzerine ateş açtığı anların yeni görüntüsü ortaya çıktı Survivor 2020'nin kadrosuna 4 yeni isim dahil oldu Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "1 milyar Euro göndereceğiz" diyen AB'ye resti çekti: Bu parayı istemiyoruz

Son Dakika Haberleri
01:42 Nilperi Şahinkaya'dan müjdeli haber!
01:42 Teoman: Ben size küsüm!
23:01 Kanal D'nin sevilen dizisi Zalim İstanbul, sette yaşanan krizler sebebiyle final yapıyor
22:27 Survivor 2020'nin kadrosuna 4 yeni isim dahil oldu
19:57 Virüslerden korunmak için ev yapımı maske

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 02:09:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çorumlu esnaftan 'Bahar Kalkanı'na destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]