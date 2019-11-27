Son Dakika Haberleri: Çorumlu fırıncılardan un zamına tepki
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Çorumlu fırıncılardan un zamına tepki

6 saat önce

Çorum Fırıncılar ve Simitçiler Odası Başkanı Seyit Arslan, ekmeğin ham maddesi olan una son bir ayda 3 defa zam gelmesine tepki gösterdi.

Çorumlu fırıncılardan un zamına tepki, System.String[]

Çorum Fırıncılar ve Simitçiler Odası Başkanı Seyit Arslan, ekmeğin ham maddesi olan una son bir ayda 3 defa zam gelmesine tepki gösterdi.


Fırıncı esnafının girdi maliyetlerinin yükseldiğini buna rağmen ekmeğe zam yapmaktan uzak durduklarını ifade eden Arslan, "Şartlar böyle devam ederse ekmeğe zam kaçınılmaz olur. Un olmazsa ekmekte olmaz" dedi.


'Bu neyin zammı'


Çorum Fırıncılar ve Simitçiler Odası Başkanı Seyit Arslan, "Un fiyatlarına zam yapılıyor. Zaten ekmek fiyatı yerinde sabit sayıyor. Dolar yükselmedi. Neye istinaden una son bir ayda 3 kez zam yapıldı? Bu zamların fırıncı esnafına büyük bir yük olduğunu tekrar hatırlatmak isterim" şeklinde konuştu. - ÇORUM

Çorum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 04:27 Kaynak: İHA
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