Çorumlu işçi korona virüse şiir yazdı - Son Dakika

Çorumlu işçi korona virüse şiir yazdı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşayan Çorumlu işçi Yusuf Çıtak, dünyada binlerce insanın ölümüne neden olan korona virüs için şiir yazdı.

Çorumlu işçi korona virüse şiir yazdı, System.String[]

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşayan Çorumlu işçi Yusuf Çıtak, dünyada binlerce insanın ölümüne neden olan korona virüs için şiir yazdı.

Somalı madenciler için yazdığı şiirle gündeme gelen Çorumlu işçi Yusuf Çıtak, Filistin, Suriye ve Türkiye'deki şehitler için de şiirler yazdı. 15 Temmuz hain darbe girişimine yönelik yazdığı şiirden sonra Çin'in Wuhan şehrinde başlayan ve tüm dünyada etkisini sürdüren Covid-19 için de bir şiir yazan Çıtak, tek dileğinin tüm insanlığı etkileyen korona virüsten bir an önce kurtulmak olduğunu söyledi. Salgının bir an önce bitmesi temennisinde bulunan Çıtak, sağlıkçıların Covid-19 ile mücadelesinin takdire şayan olduğunu belirtti. Tanıdıklarının bir bir korona virüse yakalandığını ve güçsüz olanların hayatını kaybettiğini aktaran Çıtak, alınacak küçük tedbirlerle tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsten korunabileceğini ifade etti.

"Dut yemiş bülbül gibi susturdu korona"

Korona virüsün bir an önce bitmesini dileyen Çıtak'ın korona virüs için yazdığı şiir şöyle:

"Kiminin elinden aldı kimini dilinden

Kiminin boğazına kilit vurdu birden

Kiminin sevdiğini aldı elinden

Ciğerlere el saldı korona

Hayır mı şer mi bilemedik

Dünya bir oldu sırrını çözemedik

Gezme bir yana evden çıkamadık

İnsanları haline bırak git korona

Allah'ım nedir kurtulmanın yolu

Dostlar tedbir alacağız belli olmaz sağı solu

Maskeni tak mesafeni koru

Koronadan güçlüdür insanoğlu

Kraliçe Elizabeth'i sarayından kaçırdı

Boris Johnson'ı yataklara yatırdı

Çin'den bu yana kırdı geçirdi, bitirdi

Mazlumların ahı mı korona?

Sağlık çalışanlarımızla ne kadar gurur duysak azdır

Kışların sonu bahardır yazdır

Her yokuşun sonu düzdür

Senin de sonun gelir inşallah korona

Allah'ım sen İslam alemini ve insanlığı koru

Bilmiyoruz ne olacak bunun sonu

Terk eyledik malı mülkü parayı pulu

Zengin fakir ayırt etmiyor korona

Şair Yusuf şiirleri yazardı

Dizeleri bir bir dizerdi

Koronasız günler çok güzel günlerdi

Dut yemiş bülbül gibi susturdu korona." - ANKARA

Koronavirüs, Çıtak, İşçi, Şiir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 10:36 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çorumlu işçi korona virüse şiir yazdı - Son Dakika

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