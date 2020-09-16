Çorumlu işçi korona virüse şiir yazdı - Son Dakika

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşayan Çorumlu işçi Yusuf Çıtak, dünyada binlerce insanın ölümüne neden olan korona virüs için şiir yazdı.
Somalı madenciler için yazdığı şiirle gündeme gelen Çorumlu işçi Yusuf Çıtak, Filistin, Suriye ve Türkiye'deki şehitler için de şiirler yazdı. 15 Temmuz hain darbe girişimine yönelik yazdığı şiirden sonra Çin'in Wuhan şehrinde başlayan ve tüm dünyada etkisini sürdüren Covid-19 için de bir şiir yazan Çıtak, tek dileğinin tüm insanlığı etkileyen korona virüsten bir an önce kurtulmak olduğunu söyledi. Salgının bir an önce bitmesi temennisinde bulunan Çıtak, sağlıkçıların Covid-19 ile mücadelesinin takdire şayan olduğunu belirtti. Tanıdıklarının bir bir korona virüse yakalandığını ve güçsüz olanların hayatını kaybettiğini aktaran Çıtak, alınacak küçük tedbirlerle tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsten korunabileceğini ifade etti.
"Dut yemiş bülbül gibi susturdu korona"
Korona virüsün bir an önce bitmesini dileyen Çıtak'ın korona virüs için yazdığı şiir şöyle:
"Kiminin elinden aldı kimini dilinden
Kiminin boğazına kilit vurdu birden
Kiminin sevdiğini aldı elinden
Ciğerlere el saldı korona
Hayır mı şer mi bilemedik
Dünya bir oldu sırrını çözemedik
Gezme bir yana evden çıkamadık
İnsanları haline bırak git korona
Allah'ım nedir kurtulmanın yolu
Dostlar tedbir alacağız belli olmaz sağı solu
Maskeni tak mesafeni koru
Koronadan güçlüdür insanoğlu
Kraliçe Elizabeth'i sarayından kaçırdı
Boris Johnson'ı yataklara yatırdı
Çin'den bu yana kırdı geçirdi, bitirdi
Mazlumların ahı mı korona?
Sağlık çalışanlarımızla ne kadar gurur duysak azdır
Kışların sonu bahardır yazdır
Her yokuşun sonu düzdür
Senin de sonun gelir inşallah korona
Allah'ım sen İslam alemini ve insanlığı koru
Bilmiyoruz ne olacak bunun sonu
Terk eyledik malı mülkü parayı pulu
Zengin fakir ayırt etmiyor korona
Şair Yusuf şiirleri yazardı
Dizeleri bir bir dizerdi
Koronasız günler çok güzel günlerdi
Dut yemiş bülbül gibi susturdu korona." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 10:36 - Kaynak: İHA
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