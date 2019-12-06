Çorumlu Kadınlar Derneği Kuruldu

Çorumlu kadınlar İstanbul'da bir araya gelerek Çorumlu Kadınlar Derneği'ni kurdu.



Merkezi İstanbul'da bulunan Çorumlu Kadınlar Derneği dayanışmanın kadın halini yansıtmak ve yaşatmak için kuruldu. İstanbul'da yaşayan Çorumlu kadınların bir araya gelerek kurduğu Çorumlu Kadınlar Derneği ilk toplantısını yaparak görev dağılımı yaptı.



İstanbul Kadıköy'de Saray Muhallebicisinde bir araya gelen Çorumlu Kadınlar, kurdukları dernek çatısı altında Türkiye'deki tüm Çorumlu kadınları bir araya getirmeyi, kadın sorunlarına çözüm üretmek, projeler hazırlamak, kamuoyu oluşturmak ve birlikte hareket etmeyi hedefliyor.



Kasım ayı sonu itibariyle temelleri atılan dernek, AK Parti 26. Dönem Çorum Milletvekili Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Emel Bilenoğlu, CHP Çorum İl Başkan Yardımcısı Serpil Yıldız, TRT sanatçısı Duygu Koçak gibi iş, akademi, sanat, siyaset ve bürokrasi dünyasından pek çok Çorumlu kadının da desteğini alırken kurucu başkanlığını Fazilet Bozkuş yapıyor.



Dernek yönetiminde ve alt birimlerinde, STK'larda önemli görevler üstlenen Gülcan Koşar, Yıldız Karaman, Feride Zengin, İmran Kömür, Zülal Karakuş, Şirin Şirin, Rana Bozkuş, İlkay Sever ve pek çok Çorumlu üye kadınlar yer alırken, önümüzdeki günlerde tanışma ve kaynaşma amaçlı yoğun katılımın beklendiği bir kahvaltı programı düşünülüyor.



Dernek başkanı Fazilet Bozkuş, tüm Çorumlu kadınları bu çatı altında toplanmaya davet ederek; "Bizler farklı siyasi görüşlere sahip ama ortak payesi 'Çorum ve Kadın' olan bir topluluğuz. Derneğimizin tüm Çorumlu kadınlara yeni bir farkındalık ve güç katmasını diliyorum" dedi. - ÇORUM