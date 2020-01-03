Çorumlu şehit son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çorumlu şehit son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Çorumlu şehit son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Pençe-3 harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan sözleşmeli Piyade Er Ayhan Çam (24), Çorum'un Uğurludağ ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Çorumlu şehit son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Pençe-3 harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan sözleşmeli Piyade Er Ayhan Çam (24), Çorum'un Uğurludağ ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.


Pençe-3 harekatı kapsamında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Er Ayhan Çam'ın cenazesi Şırnak'ta düzenlenen askeri törenin ardından uçakla Merzifon Havaalanı'na, buradan da karayoluyla Uğurludağ ilçesine getirildi. Uğurludağ Devlet Hastanesi morgundan alınan şehit Çam'ın cenazesi, sonra askeri törenin yapılacağı Yeni Cami'ye götürüldü. Burada düzenlenen cenaze töreninde şehidin babası Bekir Çam ve kardeşleri Gökhan ile Sibel güçlükle ayakta durdu. Acılı aileyi askerler ve yakınları teselli etti.


Şehit askerin cenazesi cuma namazını müteakiben İl Müftüsü Muharrem Biçer'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Uğurludağ ilçesine bağlı Aşağı Çeltek köyünde toprağa verildi.


Cenaze törenine Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Vali Mustafa Çiftçi, Çorum milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Erol Kavuncu, Oğuzhan Kaya ve Tufan Köse, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, siyasi partilerin il başkanları ve vatandaşlar katıldı. Şehidin cenazesi camiden çıkarken teröre tepki göstererek lanetleyen vatandaşlar "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" diye slogan attı.


Dayısı ile aynı kaderi paylaştı


Şehit Piyade Er Ayhan Çam'ın dayısının 18 yıl önce şehit olduğu ortaya çıktı. Şehit askerin dayısı Piyade Er Salim Demir'in 2002 yılında Şırnak'ın Seslice ilçesi Kupik mevkisinde operasyona giderken terör örgütü PKK üyeleri tarafından döşenen mayına basarak şehit düştüğü öğrenildi. - ÇORUM

Uğurludağ, Piyade, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 02:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Dzemaili'nin eski eşi Erjona Sulejmani'nin paylaştığı fotoğraf sosyal medyada gündem oldu
Beşiktaş'ın genç oyuncusu Erdem Seçgin, Ümraniyespor'a kiralandı Burak Yılmaz'ın menajeri, Fiorentina ve Lazio iddialarını yalanladı AB'den Libya tezkeresi açıklaması: Endişe verici

Son Dakika Haberleri
20:41 ABD'nin İranlı General Süleymani'nin öldürülmesinin ardından 3 bin 500 askerini Irak'a gönderdiği... - Son Dakika Haber
20:37 Karbonmoksit gazından zehirlenen anne-oğul hayatını kaybetti - Son Dakika Haber
20:36 KKTC Meclis Başkan Yardımcısı Töre: "Amaç Türkiye ve KKTC'yi dışlayarak egemenlik oluşturmak" - Son Dakika Haber
20:27 Karamollaoğlu'ndan Süleymani mesajı: Hayatını kaybetmesini üzüntüyle karşıladım - Son Dakika Haber
20:22 Bir alevi evi işaretleme olayı daha! Yakalanan şahıs tutuklandı - Son Dakika Haber
20:17 İran Milli Güvenlik Konseyi: "ABD'den intikam alacağız" - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2020 20:50:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çorumlu şehit son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]