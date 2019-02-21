Son Dakika Haberleri: Çorumlular 80. Kez Yemekte Bir Araya Geldi

Çorumlular 80. Kez Yemekte Bir Araya Geldi

1 saat önce

Edremit ilçesinde, Körfez Çorumlular Platformu çatısı altında toplanan Çorumlu vatandaşlar 80'nci kez bir araya geldi.

Çorumlular 80. Kez Yemekte Bir Araya Geldi, System.String[]
Edremit ilçesinde, Körfez Çorumlular Platformu çatısı altında toplanan Çorumlu vatandaşlar 80'nci kez bir araya geldi. Platform Başkanı İsmail Eker'in öncülüğünde Güre Termal Tesislerinde bir araya gelen Çorumlular, gönüllerince eğlenirken, memleket hatıralarını canlandılar.

Güre de düzenlenen 80'nci toplantıya İzmir ve Dikili'den de Çorumlular katılırken, katılımcılar Çorumlu Sanatçı Ali Erden'in klavyesi ve türküleri işleğinde oyunlar oynadı halaylar çekti. İlçe temsilcilerini tanıtan Körfez Çorumlular Platforma Başkanı İsmail Eker, yemeğe katılan hemşerilerine teşekkür etti. Her ay bir araya geldiklerini anlatan Eker, "Bugün 80'nci toplantımızı yaptık. Her ayın 19'unda bir araya geliyoruz. Çünkü Çorum'un plakası 19'dur. Müzikli toplantıda el birliğiyle eğlendik. Çorumluyuz, birbirimizden sorumluyuz diyoruz. Bu tür etkinlikler birlik ve beraberliğimizi artırıyor. Hemşerilerimizin acı ve tatlı günlerinde yanlarında oluyoruz. Allah ömür verirse bu toplantılarımız devam edecek. Hemşerilerimizin önerilerine açığız. Tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 12:45 Kaynak: İHA

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