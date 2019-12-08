Son Dakika Haberleri: Çorumlular Bergama Kaymakamı Kaşıkçı'yı ziyaret etti
Son Dakika Güncel Çorumlular Bergama Kaymakamı Kaşıkçı'yı ziyaret etti - Son Dakika

Çorumlular Bergama Kaymakamı Kaşıkçı'yı ziyaret etti

6 saat önce

Edremit'te Körfez Çorumlular Platformu çatısı altında bir araya gelen Çorumlu vatandaşlar, Bergama Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı'yı ziyaret ettiler.

Çorumlular Bergama Kaymakamı Kaşıkçı'yı ziyaret etti, System.String[]

Edremit'te Körfez Çorumlular Platformu çatısı altında bir araya gelen Çorumlu vatandaşlar, Bergama Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı'yı ziyaret ettiler. Çorumlu olan Kaşıkçı, hemşehrilerini makamında kabul ederken, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.


Platform Başkanı İsmail Eker ile Çorum temsilcisi M. Ali Ünal ve üyelerden Selahattin Karasu, M.Ali Eraslan ile Ayvalık Vilayetler Evi Müdürü Eşref Aksoy, yeni atanan Bergama Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı'ya nezaket ziyaretinde bulundular. Platform Başkanı İsmail Eker, yönetim kurulu üyelerini tanıttığı görüşmede, her ayın 19'nda toplandıklarını anlatan Eker, "Biz hemşerilerimizin iyi ve kötü günlerinde yanında olmaya çalıyoruz. Çorum'un plakası 19 olduğu için her ayın 19'nda bir araya geliyoruz. Biz Çorumluyuz. Birbirimizden sorumluyuz diyoruz. Sizi de toplantılarımıza bekliyoruz" dedi. Konukları ile yemek yiyen Kaymakam Kaşıkçı'da ziyaretten büyük mutluluk duyduğunu anlatırken, toplantılara katılmaya çalışacağını ifade etti. - BALIKESİR

Mahmut Kaşıkçı, Bergama, Edremit, Körfez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 03:38 Kaynak: İHA
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