Çorumlular, kadın davulcunun manileriyle sahura kalkacak - Son Dakika
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Çorumlular, kadın davulcunun manileriyle sahura kalkacak

30.03.2022 18:22
Çorumlular, kadın davulcunun manileriyle sahura kalkacak

ÇORUM'da belediye bünyesinde ramazanda davul çalacak 43 gönüllüden biri seçilen Hatice Kırcı (35), davul eşliğinde mani söyleyerek vatandaşları sahura kaldıracak.

ÇORUM'da belediye bünyesinde ramazanda davul çalacak 43 gönüllüden biri seçilen Hatice Kırcı (35), davul eşliğinde mani söyleyerek vatandaşları sahura kaldıracak.  Hatice Kırcı, "Kadınların yapamayacağı hiçbir şey yok, bunu başardım. Çok mutluyum bu imkanı bana tanıyanlara teşekkür ediyorum" dedi..

Kentte, hastanenin temizlik şirketinde görev yapan Hatice Kırcı, belediye bünyesinde Turgut Özal Konferans Salonu'nda 'ramazan davulcuları'na verilen eğitime katıldı. Eğitim sonrası Kırcı, kentte ramazanda davul çalacak 43 gönüllüden biri seçildi. Eğitimlerin ardından Kırcı, diğer erkek gönüllülerle Gazi Caddesi Hürriyet Parkı'nda davul çalıp, provada bulundu. Davul eşliğinde mani seslendiren Kırcı, vatandaşların ilgi odağı oldu.Ramazan ayı boyunca sahur vakti davul çalıp mani söyleyeceğini söyleyen Hatice Kırcı, "Kadınların yapamayacağı hiçbir şey yok, bunu başardım. Çok mutluyum bu imkanı bana tanıyanlara teşekkür ediyorum" dedi.


Çorumlular, kadın davulcunun manileriyle sahura kalkacak
Çorumlular, kadın davulcunun manileriyle sahura kalkacak
Çorumlular, kadın davulcunun manileriyle sahura kalkacak
Çorumlular, kadın davulcunun manileriyle sahura kalkacak
Çorumlular, kadın davulcunun manileriyle sahura kalkacak
YORUMLAR
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Ramazan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çorumlular, kadın davulcunun manileriyle sahura kalkacak - Son Dakika


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