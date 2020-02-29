Çorumlular şehitler için yürüdü - Son Dakika
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Çorumlular şehitler için yürüdü

6 saat önce

ÇORUM'un Osmancık ilçesinde, Suriye'nin İdlib kentinde rejimin saldırısı sonucu şehit olan 34 askeri anmak ve Mehmetçik'e destek olmak için yürüyüş düzenlendi.

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ÇORUM'un Osmancık ilçesinde, Suriye'nin İdlib kentinde rejimin saldırısı sonucu şehit olan 34 askeri anmak ve Mehmetçik'e destek olmak için yürüyüş düzenlendi.

Osmancık Eski Hükümet Meydanı'nda toplananlar, ellerinde Türk bayraklarıyla 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Vatan sana canım feda', 'Her Türk asker doğar', 'Ne mutlu Türk'üm diyene' sloganları attı. Tekbir ve salavatlarla ilçe merkezinde yürüyüş yapan vatandaşlar daha sonra belediye önünde toplandı. Burada şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Şehitlerin ruhuna Kur'an-ı Kerim okunmasını ardından Türk askeri için dua edildi.Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, "Biz hiçbir düşmana kesinlikle fırsat vermeyeceğiz. Hepimiz Mehmet'iz. Devlet, bayrak ve toprak meselesi için hepimiz tek yumruk olmak zorundayız ve olacağız" dedi.


Osmancık, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 10:13 Kaynak: DHA
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