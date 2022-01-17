Cory Barlog, Sony oyunlarının PC\'ye gelişiyle ilgili konuştu

God of War'un bilgisayarlar için çıkış yapmasıyla ilgili gerçekleştirilen bir röportajda Cory Barlog, Sony oyunlarının PC'ye gelişinin sebebinin stüdyoların ısrarı olduğunu söyledi.

2018 Yılın Oyunu ödülünün sahibi God of War bilgisayarlar için oldukça iyi bir çıkış yaptı. Teknik anlamda PlayStation 4'ın getirdiği sınırlandırmalardan kurtulan ve PC için tekrardan inşa edilen oyun, pek çok kişi tarafından övgüyle karşılandı. Game Informer da God of War'un yönetmeni Cory Barlog ile oyunun portu hakkında bir röportaj gerçekleştirdi. Konuşulan konulardan birisi de Sony oyunlarının PC'ye geliş sebebiydi.

Barlog bu konuyla ilgili yaptığı açıklamada oyunların PC'ye gelişinin sebebinin Sony'ye bağlı oyun stüdyolarının ısrarı olduğunu söyledi. Barlog "Stüdyolar bunun gerçekten iyi bir fikir olduğunu söylüyordu. Sonunda bir kırılım noktasına geldik. O kadar çok öneri göndermiştik ki artık onlar da "Bunu duymaktan yoruldum. İyi o zaman bunu yapıyoruz." moduna geldiler" diyerek stüdyoların ısrarcı tavrının Sony'yi ikna ettiğini söyledi.

Barlog böyle söylemiş olsa da kimse Sony'nin, oyunlarını bilgisayara getirmesinin tek sebebinin stüdyoların baskısı olduğunu düşünmüyor. Sony Interactive Entertainment'ın eski CEO'su Shawn Layden'a göre Sony, yeni müşterilere ulaşmak konusunda istekliydi. Layden Ekim 2019'da Sony'den ayrılmıştı.

Layden geçen yıl yaptığı açıklamada "Ben oradayken geliştirdiğimiz strateji yeni müşterilerin, yeni hayranların olabileceği yerlere ulaşmamız gerektiğiydi. Onların olduğu yere gitmeliyim. Çünkü onlar benim evime gelmiyor, o zaman ben onların evine gitmeliyim. Peki onların evine gitmenin en iyi yolu ne? Yanıma en çok satan oyunlarımızdan birisini almak mı?" diyerek Sony'nin bu yeni stratejisi hakkında konuştu.

Layden ayrıca oyunların PC'ye geliş zamanlaması hakkında da fikirlerini belirtti. Sony'nin oyunları ilk günden konsolların yanı sıra bilgisayarlar için de yayınlayacağını düşünmediğini çünkü bunun konsol satışlarını olumsuz etkileyebileceğini söyleyen Layden, iki yıl gibi bir süre beklendikten sonra böyle bir riske girmeden oyunların PC'ye port edilebileceğini söyledi.

Gelen açıklamalar şimdilik PC oyuncuları için bir hayli olumlu gözüküyor. Artık God of War'un da portuyla beraber üç Sony özel oyunu bilgisayara gelmiş oldu. Sony'nin bir sonraki PC portu ise Uncharted 4 olacak. Oyunun bilgisayarlara geliş tarihi ise şimdilik belirsiz.