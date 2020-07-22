ÇOSB, Çanakkale'de yanan ormanlık alanı yeniden ağaçlandıracak - Son Dakika

Çanakkale'de geçen yıl çıkan yangında zarar gören ormanlık alan, Çerkezköy Organize Sanayi Bölge (ÇOSB) Müdürlüğü tarafından ağaçlandırılacak.

Eceabat ilçesine bağlı Behramlı köyü yakınlarında çıkan yangında zarar gören ormanlık alanın tekrar ağaçlandırılması için proje geliştiren ÇOSB, Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'na bu alanı ağaçlandırmak için başvurdu.

ÇOSB'nin başvurusunu olumlu karşılayan başkanlık, yanan alanda Çanakkale Savaşı'na ait izlerin silinmemesi ve tahrip olmaması için gerekli önlemlerin alınmasının ardından ağaçlandırma yapılabileceğini belirtti.

Alan Başkanlığı komisyon kararının ardından ÇOSB tarafından yanan alanda fidan dikimi gerçekleştirilecek.

ÇOSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler, yaptığı açıklamada, ülkenin ekonomisine önemli katkı sağlayan, öncü ve yenilikçi bir OSB olduklarını belirtti.

Sosyal sorumluluk projeleri ile toplum ve çevre yararını ön planda tutarak, doğaya ve kültürel faaliyetlere katkı sunduklarını ifade eden Sözdinler, şunları kaydetti:

"ÇOSB, geçtiğimiz yıllarda bozuk orman arazileri ve otoban kenarına 100 bin fidan dikerek 3 yıl boyunca bakımlarını yapmıştı. Bunun yanı sıra bölgemizde onlarca dönümlük alanda fidan dikim çalışmalarımız devam ediyor. Geçtiğimiz yıl, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü nedeni ile ülke genelinde düzenlenen etkinlik kapsamında, ÇOSB'de bin 111 fidan dikildi. Tüm bu fidanların bakımı ekiplerimiz tarafından düzenli olarak yapılmaktadır. Önümüzdeki günlerde Çanakkale'deki alanda ağaçlandırma projemizi hayata geçirmekten de son derece memnun olacağız."