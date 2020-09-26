ÇOSB'deki 28 firma, "En Büyük 1000 İhracatçı" listesine girdi - Son Dakika

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) açıkladığı "Türkiye'nin En Büyük 1000 İhracatçı Firması-2019" listesinde, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde (ÇOSB) faaliyet gösteren 28 firma yer aldı.

ÇOSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler, yaptığı açıklamada, ÇOSB'nin çoklu lojistik olanaklara sahip bir üretim üssü olduğunu söyledi.

Taşımacılıkta karayolu, demiryolu, havayolu ve denizyolu seçeneklerine sahip olduklarını belirten Sözdinler, şöyle konuştu:

" Avrupa'ya çok yakın bir konumdayız. Böylesi elverişli bir konuma sahip olmak yatırım, ithalat ve ihracat açısından bulunmaz bir nimettir. Türkiye'nin en büyük firmaları arasına ÇOSB'den bu kadar üretken ve ihracatçı firmanın girmesi bölgemizdeki sanayicilerimizin ve bölgemizin gücünü ortaya koymaktadır. ÇOSB'de üretim yapan firmaların toplam ihracatı yaklaşık 3,6 milyar dolar. Hedefimiz bu rakamı daha da yukarı çekerek Türkiye ekonomisine güç ve destek vermektir. Üretimdeki yaklaşık 270 fabrikamızda 77 bini aşkın kişi istihdam edilmektedir."