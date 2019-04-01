Son Dakika Haberleri: Çosiad'ta Hayri Şamlı Güven Tazeledi

Çosiad'ta Hayri Şamlı Güven Tazeledi

35 dakika önce

Çorum Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İşadamları Derneği'nin (ÇOSİAD) olağan genel kurulu yapıldı.

Çosiad'ta Hayri Şamlı Güven Tazeledi, System.String[]
Çorum Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İşadamları Derneği'nin (ÇOSİAD) olağan genel kurulu yapıldı.

Gündem maddelerinin görüşülerek ibraz edilmesinin ardından organ seçimlerine geçildi. Genel kurulda Hayri Şamlı yeniden ÇOSİAD başkanlığına seçilerek güven tazelerken Muharrem Sarıaslan, Zafer Kayılı ve Bülent Demirci başkan yardımcısı, muhasip üyeliğe ise Cemil Gazel getirildi.

Yönetim Kurulu Üyeleri ise; Mustafa Yağlı, Yurdagül Sivri, Şeref Ürgen, Macit Çubuk, Selim Sarıaslan ve Selim Duduoğlu olarak belirlendi. Yüksek Danışma Kurulu Üyeliklerine de; Altan Kısar, İsmail Alapala, İsmail Kayılı, Hacı Ömer Unculu, Mahmut Köksal, Mustafa Duduoğlu, Mustafa Seber, N. Bülent Onur, Remzi Akça, Tevfik Akpınar, Turgut Taç seçildi. Denetleme Kurulu ise Mehmet Kılıç, Sedat Akyılmaz ve Tuncay Maituna'dan oluştu. - ÇORUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 05:20 Kaynak: İHA

Bülent Demirci, Organize Sanayi Bölgesi, Çorum, Şamlı, Güncel
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