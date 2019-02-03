Coşkun Demirbakan: "Daha İyi Olmamız Lazım Bu Yeterli Değil"
19 dakika önce
Adanaspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan, Afjet Afyonspor maçından sonra basın toplantısında konuştu.
Adanaspor
Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan, Afjet Afyonspor maçından sonra basın toplantısında konuştu.
Teknik Direktör Coşkun Demirbakan, "Öncelikle kazandığımız için mutluyuz. Zannediyorum kazanmayı hak ettik. Daha iyi olmamız lazım bu yeterli değil. Ben teknik direktörüm takımımı iyi çalıştırmakla mükellefim rakiplerin transferlerinin açılması kapanması beni ilgilendirmiyor, federasyon şunu yaptı bunu yaptı, bunlar benim konum değil. İkinci yarıya transferleri kapalı olup da alınan Eskişehirspor
ve Elazığspor
'un transferlerinin açılmasını olumlu buluyorum. Bunlar Türk futboluna rekabet ve kalite getirir" dedi. - AFYONKARAHİSAR
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 08:29 Kaynak: İHA
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