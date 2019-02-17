Son Dakika Haberleri: Coşkun Demirbakan'dan İstifa Seslerine Sert Yanıt

Coşkun Demirbakan'dan İstifa Seslerine Sert Yanıt

21 dakika önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor teknik direktörü Coşkun Demirbakan istifa çağırısına karşı, "Ben Adanaspor'a geldiğimde 3 puanı vardı ve sondan ikinciydik.

Coşkun Demirbakan'dan İstifa Seslerine Sert Yanıt, System.String[]
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor teknik direktörü Coşkun Demirbakan istifa çağırısına karşı, "Ben Adanaspor'a geldiğimde 3 puanı vardı ve sondan ikinciydik. Karabükspor hariç tüm bu takımlar üzerimizdeydi. Ne istifasından bahsediyorsunuz? Yavaş olun. Mütevaziyiz ama o kadar da değil" dedi.

Spor Toto 1. Ligin 22. haftasında Adanaspor, evinde ağırladığı İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan teknik direktör Coşkun Demirbakan, "Karşımızdaki takım geçen hafta ligin güçlü takımlarından birine karşı 2-0'dan galip gelen İstanbulspor'du. Oyun olarak Adanaspor aşağı kalmadı. İyi pozisyonlarımız vardı. Geçişlerde final paslarını yapamadık ve skoru arttıramadık. Direkten dönen toptan daha çok pozisyonumuz vardı. Final paslarını yapabilseydik, iyi tercihler yapabilseydik, fark büyürdü" dedi.

Demirbakan'dan istifa çağrılarına sert cevap

Maç sırasında taraftarın istifa çağrısında bulunduğu Demirbakan, basın toplantısında gazetecilerin "İstifa edecek misiniz" sorusuna sert bir dille, "Beni bu takımın başına Bayram Akgül getirdi. O gönderirse, giderim. Ne istifasından bahsediyorsunuz? Öyle bir şey var mı? Ben bu takımı 3 puandayken, sondan ikinciyken aldım. Böyle mi konuşayım? Karabükspor hariç tüm bu takımlar üzerimizdeydi. Yavaş olun. Mütevaziyiz ama o kadar da değil. Ben sıralamaya bakıyorum. Sondan ikinciydik, buralara kadar geldik" cevabını verdi. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 10:05 Kaynak: İHA

Karabükspor, Adanaspor, Spor
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