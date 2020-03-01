Coşkun Demirbakan: "Eksikleri düzelterek devam edeceğiz" - Son Dakika
Son Dakika Spor Coşkun Demirbakan: 'Eksikleri düzelterek devam edeceğiz' - Son Dakika Spor

Coşkun Demirbakan: "Eksikleri düzelterek devam edeceğiz"

6 saat önce

Adanaspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan, "Kalan dokuz maçımız var. Bir an önce eksikleri düzelterek yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

Coşkun Demirbakan:

Adanaspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan, "Kalan dokuz maçımız var. Bir an önce eksikleri düzelterek yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.


TFF 1. Lig'in 25. haftasında Adanaspor deplasmanda İstanbulspor'a 1-0 mağlup oldu. Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan Adanaspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan, oyuna rakipleriyle beraber kontrollü başladıklarını ifade ederek, "Orta tempoda bir oyun oldu. Birbirimizi tarttık. Oyun içinde iyi bir bölümler vardı bizim lehimize, avantajlı durumlar vardı. Öne geçebileceğimiz 1-2 fırsatta oldu, değerlendiremedik ve nihayetinde duran toptan bir gol yedik. Futbol içinde olan bir şey. Dünyanın en büyük takımları da bunları yapıyor. Biz hatalarımızı önümüze getireceğiz ve eksiklerimize çalışacağız. Kalan dokuz maçımız var. Bir an önce eksikleri düzelterek yolumuza devam edeceğiz. Rakibimizi tebrik ediyorum. Futbol dışı şeylere tenezzül etmediler. İyi bir maç oldu bana göre. Bundan sonraki maçlara bakacağız" dedi. - İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbulspor, Adanaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 07:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kocaelispor, 3 puanı seyirci rekoru ile aldı
Ersun Yanal'ın ayrılığı sonrası 6 isim öne çıkıyor! İşte hoca adayları 54 maçta 27 galibiyet alabilen Ersun Yanal, sadece Cocu ve Koeman'ı geçebildi Yeni Malatyaspor'da Kemal Özdeş dönemi sona erdi

Son Dakika Haberleri
15:29 Gökçe, Dalaman'dan İstanbul'a dönmek için bindiği uçakta korku dolu anlar yaşadı
12:38 Yılmaz Morgül'den taziye ziyareti
12:38 Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, sevgilisi Asil Gök'le birlikte Mehmetçik için ağıt besteledi
12:17 Cüneyt Arkın, 34 şehidimizi "Canlarım, kınalı kuzularım" sözleriyle anarak gözyaşlarını tutamadı
11:43 Mülteci çocuklar için yardım çağrısı yapan Haluk Levent, gelen tepkiler üzerine paylaşımlarını sildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 01:12:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Coşkun Demirbakan: "Eksikleri düzelterek devam edeceğiz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]