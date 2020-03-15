Coşkun Demirbakan: "En azından kopmadık" - Son Dakika
Son Dakika Spor Coşkun Demirbakan: 'En azından kopmadık' - Son Dakika Spor

Coşkun Demirbakan: "En azından kopmadık"

15 dakika önce

- Coşkun Demirbakan: "En azından kopmadık" Adanaspor'un Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan, 1-1 berabere kaldıkları Keçiörengücü maçı sonrası, "1 puanın kıymetini belki ileride anlarız. En azından kopmadık" dedi.

- Coşkun Demirbakan: "En azından kopmadık"

ADANA - Adanaspor'un Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan, 1-1 berabere kaldıkları Keçiörengücü maçı sonrası, "1 puanın kıymetini belki ileride anlarız. En azından kopmadık" dedi.

Turuncu-beyazlı ekip, TFF 1. Lig'İN 28. haftasında evinde Keçiörengücü ile 1-1 berabere kaldı. Maç sonu basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunan Adanaspor'un Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan, "1 puanın kıymetini belki ileride anlarız. En azından kopmadık. Verilen faul rakibe gol oldu. Faul değildi. Herkes baksın. Oyuncumuz topu gayet nizami şekilde aldı. O gol oyuncuların motivasyonunu bozdu. Kırılgan bir takımız. Verilmeyen penaltı var bir de. Ben yandan gördüm ve o penaltıydı. Yoruma açık. Gol atacak oyuncu neden kendini yere atsın" diye konuştu.

Coşkun Demirbakan: En azından kopmadık

Adanaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 08:10 Kaynak: İHA
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