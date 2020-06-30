Coşkun Demirbakan: "Eze, bütün takımın kaderiyle oynadı" - Son Dakika

Coşkun Demirbakan: "Eze, bütün takımın kaderiyle oynadı"

- Coşkun Demirbakan: "Eze, bütün takımın kaderiyle oynadı" Adanaspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan, 0-0 berabere kaldıkları Altınordu maçı ile ilgili olarak oyuncu Friday Eze'yi eleştirerek, "Ben kimseyi eleştirmem ama o adamı eleştireceğim. Bütün herkesin kaderiyle oynadı.

- Coşkun Demirbakan: "Eze, bütün takımın kaderiyle oynadı"

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ADANA - Adanaspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan, 0-0 berabere kaldıkları Altınordu maçı ile ilgili olarak oyuncu Friday Eze'yi eleştirerek, "Ben kimseyi eleştirmem ama o adamı eleştireceğim. Bütün herkesin kaderiyle oynadı. Adanaspor'un bugün burada olmasının sebebi o'dur" dedi.

Adanaspor, TFF 1. Lig'in 31. haftasında evinde Altınordu ile 0-0 berabere kaldı. Maç sonu basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunan Adanaspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan, "Galip gelememe korkusu, gelecek kaygısı nedeniyle oyuncular oynayamadı. Rakibimiz ilk devreyi oyun olarak önde bitirdi. İkinci devre pozisyon bulduğumuz halde olmadı. Oyuncularımızı ve özellikle Goran ile Mbilla'yı kutluyorum" diye konuştu.

"Eze, rakibin stoperi gibi oynadı resmen"

Coşkun Demirbakan, santrfor olarak takımda görev yapan Friday Eze'yi de eleştirerek, "İleri uçtaki adamımız yetersiz. Büyük umutlarla alınmış, kolay maçlarda kendisini göstermiş ama çok düşük bir oyuncu. Bolu maçında, Giresunspor maçında ve Bursaspor maçında goller kaçırdı. Koskoca Adanaspor kulübüne bu tip futbolcular olmuyor. Oynadığı kulübün büyüklüğünden haberi yok. Ben kimseyi eleştirmem ama o adamı eleştireceğim. Bütün herkesin kaderiyle oynadı. Sanki rakipleri 3 stoper oynuyor. Eze, stoper gibi oynadı resmen. Maçları herkes izliyor ve bizim oyunumuz üçüncü bölgede bitiyor. Sonuçlandırma yok. Mbilla aylardır futbol oynamıyor ama oyuna daha çok katkısı var" ifadelerini kullandı.

"Biz gençlere daha kulübü emanet etmiyoruz"

Türkiye'de bir yabancı hayranlığı olduğunu vurgulayan Demirbakan, "Ne bu yabancı hayranlığı. Mustafa Kemal Atatürk ülkeyi gençliğe emanet etmiş biz kulübü emanet etmiyoruz. Yurt dışından gelip bir de Türkiye'yi beğenmiyorlar. Konuşmamı tamamen Eze üzerine yaptım çünkü Adanaspor'un bugün burada olmasının sebebi o'dur. Geçen hafta kendisiyle konuştuğumda toplam 14 maç oynadığını söyledi ve onun oynadığı 14 maçta 1 galibiyet almış takım. Gelmiş bir de para istiyor. Ne parası. Sen borçlusun. Senin ceza vermen lazım. Biz mağlup olduğumuz maçlarda sırf futbolcuların morali bozulmasın diye ceza vermedik. İnsanlar bilmiyor diye anlattım. Kimse öyle hayran olmasın" şeklinde konuştu.

Altınordu, Adanaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 23:11 Kaynak: İHA

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