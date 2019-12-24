Coşkun Demirbakan: "Geride enkaz değil iyi bir takım bıraktık" - Son Dakika
Son Dakika Spor Coşkun Demirbakan: 'Geride enkaz değil iyi bir takım bıraktık' - Son Dakika Spor

Coşkun Demirbakan: "Geride enkaz değil iyi bir takım bıraktık"

6 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini fesheden Coşkun Demirbakan, ayrılığının ardından bir açıklama yaptı.

Coşkun Demirbakan:

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini fesheden Coşkun Demirbakan, ayrılığının ardından bir açıklama yaptı. Demirbakan, "Geride enkaz değil iyi bir takım bıraktık" dedi.


Coşkun Demirbakan yönetiminde biri kupa maçı olmak üzere 13 resmi maça çıkan Eskişehirspor, bu müsabakalarda 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 8 yenilgi aldı. Tecrübeli teknik adam bugün yönetimle karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti. Ayrılığının ardından bir açıklama yapan Demirbakan, geride enkaz değil iyi bir takım bıraktıklarını söyledi.


Eskişehirspor'un lige tutunacağına inandığını belirten Demirbakan, "Yaklaşık 3 ay önce geldiğim görevden bugün yönetimin tasarrufunda ayrılmak zorunda kaldım. Kararlarını saygıyla karşıladım. Kendi haklarımdan büyük bir mevla feragat ettim. Takımı geldiğimizdeki seviyesinden daha yukarı çıkardık. Bu süreçte şartları çok iyi yönettik. Olumsuzlukları herkes biliyor. Herkesin düştü dediği takımı lige tutundurduk. Benden önce kolay maçlar oynanmıştı. Üst üste deplasman maçlarına da çıktık. Bundan sonra fikstür Eskişehirspor'un lehine dönüyor. Eskişehirspor'un ligde kalacağına inanıyorum. Geride güçlü bir takım bıraktık. Burada kaldığım süreçte iki kere kongre oldu. Burada yapmak istediğim tek şey futbolcuya dayalı bir sistem oluşturmaktı ama hepsinin temel nedeni ekonomik. Futbolcunun parası olmadığında birileri devreye girip futbolcuları yanına çekiyor. Bu kulüpte 6 sene bulundum. Enkaz bırakmadık, çok iyi bir takım bıraktık. Türkiye'nin konuştuğu bir takım bıraktık. Ama son iki haftadaki transfer süreci de bizim konsantremizi bozdu. İnşallah kim gelirse camiaya faydalı olur. Şartlar ve olanaklara göre başarılı olduğumuzu düşünüyorum" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 05:16 Kaynak: İHA
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