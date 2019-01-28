Son Dakika Haberleri: Coşkun Demirbakan: "Hakem de İnsan, Hata Yapabilir"

Coşkun Demirbakan: "Hakem de İnsan, Hata Yapabilir"

10 dakika önce

Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Ümraniyespor'a mağlup olan Adanaspor'da Teknik Direktör Çoşkun Demirbakan, "Bize inananları sevindiremediğimiz için üzgünüm, telafi edeceğiz inşallah" dedi.

Coşkun Demirbakan:
Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Ümraniyespor'a mağlup olan Adanaspor'da Teknik Direktör Çoşkun Demirbakan, "Bize inananları sevindiremediğimiz için üzgünüm, telafi edeceğiz inşallah" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Adanspor evinde Ümraniyespor'a 2-1 mağlup oldu. Maç sonunda Adanaspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan, basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Teknik Direktör Coşkun Demirbakan, "Hakem benden daha yakın. Yedek kulübesindeyim benden daha yakın pozisyonları görmüştür. Hakem de insan hata yapabilir. Maç başında biraz tutuk başladık, oyuna sonra dengeyi kurduk üstünlüğü de sağladık. Maçın sonuna kadar yaptığımız bireysel hata sayesinde rakibe pozisyon vermedik. Pozisyonlara girdik, biraz acelecilik biraz telaş belki gol atamamızı buna mal ediyoruz. Bize inananlara sevdiremediğimiz için üzgünüz. Telafi edeceğiz inşallah daha çok çalışmamız lazım" ifadelerini kaydetti. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 09:54 Kaynak: İHA

Adanaspor, Spor
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