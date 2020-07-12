Coşkun Demirbakan: "Herkesten özür dilerim" - Son Dakika

Coşkun Demirbakan: "Herkesten özür dilerim"

- Coşkun Demirbakan: "Herkesten özür dilerim" Adanaspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan, 2-1 kaybettikleri Hatayspor maçı sonrası, "Olmadı. Yönetime, taraftara teşekkür ediyorum.

- Coşkun Demirbakan: "Herkesten özür dilerim"

Survivor'da büyük final öncesi adaya veda eden isim Berkan oldu
Rıdvan Dilmen'den 3 büyükler için çarpıcı itiraf: Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yine yardım istemişler
Sağlık Bakanı Koca'dan Hatayspor taraftarına öneri: Zafer hasarsız, kutlama örnek olmalı

ADANA - Adanaspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan, 2-1 kaybettikleri Hatayspor maçı sonrası, "Olmadı. Yönetime, taraftara teşekkür ediyorum. İlk yarı oynayan ve şimdi oynayan takımı karşılaştırabilirler. Ben bu kadar yapabildim. Herkesten özür dilerim" dedi.

Adanaspor, TFF 1. Lig'in 33. haftasında evinde Hatayspor'a 2-1 mağlup oldu. Maç sonu basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunan turuncu-beyazlı ekibin Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan, "Öncelikle Hatayspor'u kutluyorum. Bundan sonra Süper Lig'de olacaklar. İnşallah başarılı olurlar. Biz bugün çıktık oynadık. 15 Mart'tan bu yana altyapı kapalı. Lisanslı gençlerden 3 futbolcu var. Bu çocukların lisansı var. Onları kadroya alabildik. Onlarda antrenmansız. Sosyal medyadan yazan kişilerin bunları bilmelerini isterim. Ben geldiğimden bu yana 10 maç oynadık. Hep kazanacağımız maçlardı. Bizi herkes teknik, taktik ve kondisyon olarak gördüler. Biz 9 kişiyle rakip sahada pres yapabiliyoruz. Bizim yapabilirliğimiz kreatif futbolcumuzun az olması. Bu maç ligin özeti gibi oldu. Pozisyona girdik ve yararlanamadık. Rakip geldi beleş diyeceğim bir gol buldu. Biz ne yaparsak yapalım bunu düzeltemeyiz. Biz sadece takımı yönlendiririz" diye konuştu.

"Niye oynatıyorum çünkü başka adamım yok"

Takımın santrforu Eze'yi eleştiren Demirbakan, "Galipken, üstün oynarken Eze'yi aldık o ortamda giren bir adam çok iyi şeyler yapar. Türkiye'de son 35 yılın santrforlarını ilk oynatan insanım ben. Bunu anlatmak istiyorum. Eze'de bir yetenek görsem onu oynatırım. Adam gelmiş 3 maç oynamış, kolay maçlarda gol atmış. Yabancı hayranlığını bıraksınlar. Böyle adamlara değer veriyoruz. Niye oynatıyorum çünkü başka adamım yok. Kulübün manevi şahsiyeti benim için önemlidir. Bu kulübün bir mazisi var. Eze'ye mi kaldı bu kulüp. Kırmızı kart yediği pozisyonda adamın ayağını kırmış ayıptır ya. Hem benim takımımı eksik bırakıyor hem de 9 kişi kalıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bütün herkesten özür dileyen deneyimli teknik direktör, "Olmadı. Yönetime, taraftara teşekkür ediyorum. İlk yarı oynayan ve şimdi oynayan takımı karşılaştırabilirler. Ben bu kadar yapabildim. Herkesten özür dilerim" şeklinde konuştu

Türkiye Futbol Federasyonu, Hatayspor, Adanaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 22:09 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Coşkun Demirbakan: 'Herkesten özür dilerim' - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

00:35 Survivor'da büyük final öncesi adaya veda eden isim Berkan oldu 00:16 Rıdvan Dilmen'den 3 büyükler için çarpıcı itiraf: Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yine yardım istemişler 00:07 Ayasofya'nın ibadete açılması sonrası Yunanistan'da Türk ürünleri için boykot çağrısı yapıldı 23:53 Bulgaristan'da kontrolden çıkan tır 5 aracı biçti: 6 ölü, 5 yaralı 23:19 Bakan Koca, bir kez daha uyardı: Bir hafta sonrasının vaka tablosu bugünden hazırlanıyor 22:30 İspanyol basını, Galatasaray'ın Arda Turan ile 1+1 yıllığına anlaştığını yazdı 22:09 Davutoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hıristiyanın da manevi haz alabileceği şekilde mekan düzenlemesi doğru olur 21:01 Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü 20:05 Hatayspor'un şampiyonluğu kentte büyük bir coşkuyla kutlandı 19:13 Bülent Serttaş'a hayranı sahnede 10 bin dolarlık yüzük hediye etti 17:33 Eşi ve kayınvalidesini öldürerek kaçan zanlı ile ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı 16:47 Karacabey Belediyespor takım otobüsü şoförü, sokak ortasında 15 kez bıçaklanarak öldürüldü 16:38 Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı 16:24 David Beckham'ın oğlu Brooklyn, Nicola Anne Peltz ile nişanlandı 16:19 Jakuzi içinde skandal sözler sarf eden AK Partili yönetici, görevinden istifa etti
Survivor'da büyük final öncesi adaya veda eden isim Berkan oldu
00:35
Rıdvan Dilmen'den 3 büyükler için çarpıcı itiraf: Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yine yardım istemişler
00:16
Ayasofya'nın ibadete açılması sonrası Yunanistan'da Türk ürünleri için boykot çağrısı yapıldı
00:07
Bulgaristan'da kontrolden çıkan tır 5 aracı biçti: 6 ölü, 5 yaralı
23:53
Bakan Koca, bir kez daha uyardı: Bir hafta sonrasının vaka tablosu bugünden hazırlanıyor
23:19
İspanyol basını, Galatasaray'ın Arda Turan ile 1+1 yıllığına anlaştığını yazdı
22:30
Davutoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hıristiyanın da manevi haz alabileceği şekilde mekan düzenlemesi doğru olur
22:09
Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü
21:01
Hatayspor'un şampiyonluğu kentte büyük bir coşkuyla kutlandı
20:05
Bülent Serttaş'a hayranı sahnede 10 bin dolarlık yüzük hediye etti
19:13
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2020 04:23:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Coşkun Demirbakan: "Herkesten özür dilerim" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]