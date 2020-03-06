Coşkun Demirbakan: "İki yarıda da farklı takım vardı" - Son Dakika
Son Dakika Spor Coşkun Demirbakan: 'İki yarıda da farklı takım vardı' - Son Dakika Spor

Coşkun Demirbakan: "İki yarıda da farklı takım vardı"

6 saat önce

Adanaspor'un Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan, Balıkesirspor beraberliğinin ardından, "İki yarıda da farklı takım vardı.

Coşkun Demirbakan:

Adanaspor'un Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan, Balıkesirspor beraberliğinin ardından, "İki yarıda da farklı takım vardı. Çocuklara, 'Yapabilir misiniz?' diye sordum ve onlar da yaptı. Çok teşekkür ederim. Bu kadar kısa zamanda çok çabuk karşılığını aldık" dedi.


Adanaspor, TFF 1. Lig'in 26. haftasında evinde Balıkesirspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Adanaspor'un Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan, "İki yarıda da farklı takım vardı. Bunun nedeni de devre arasında yaptığımız değişiklikler. Çocuklara, 'Yapabilir misiniz?' diye sordum ve onlar da yaptı. Çok teşekkür ederim. Bu kadar kısa zamanda çok çabuk karşılığını aldık. Elimizdeki imkanlarla şartları örtüştüreceğiz. Kalan 8 maçta neler yapabiliriz diye düşüneceğiz. Bulunduğumuz hedeften varmak istediğimiz hedefe nasıl gideceğiz diye bakacağız. Biliyorsunuz maçların araları kısa. Beni tanıyorsunuz. Bende mazeret, şikayet yok. Görevimiz kaos ve kriz yönetmek. Yıllardır bu konuda başarılı oluyoruz. İnşallah bu sezonda aynı şekilde bitireceğiz" diye konuştu. - ADANA

Türkiye Futbol Federasyonu, Balıkesirspor, Adanaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 09:37 Kaynak: İHA
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