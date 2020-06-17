Coşkun Demirbakan:

Demirbakan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige verilen aranın ardından çalışmalarına başladıklarını söyledi.



Cuma günü deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacaklarını anımsatan Demirbakan, şöyle konuştu:



"Giresunspor iyi takım, iyi bir kadrosu var. Önemli transferleri var. Ligin başında kötü gittiler ama sonra düzeldiler. Önemli işler yaptılar. İyi bir takımla karşılaşacağız ama biz de iyi bir takımız. Cuma günü az hata yapan kazanır. Deplasmanda galip geleceğimize inanıyorum. Adana'ya 3 puanla dönerek aranın ardından iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz."







- "Oyuncularım da ligde kalacağımıza inanıyor"



Ligde kalma savaşında, takımına güvendiğini dile getiren Demirbakan, şunları kaydetti:



"Futbolda matematik yoktur, bunu herkes bilsin. 20 şut atarsın gol olmaz, adam iki şut atar bir gol olur. Yani istatistikler çöpe atılır. '28 maçta 3 galibiyet alan takım, 6 maçta ne yapar?' sorusu var. Eğer matematiği göre olsa biz bittik ama bu matematiği bozmaya çalışacağız. Matematiğin geçerli olmadığını bütün Türkiye'ye anlatmaya çalışacağız. Özveri, çalışma, disiplin, futbolcuların ve camianın kenetlenmesi çok önemli. Ben inanıyorum oynanmamış 6 maç, oynanmış 28 maçtan başka olacak. Oyuncularım da ligde kalacağımıza inanıyor. Bundan sonrası için her türlü tedbiri aldık. Takdir Allah'ta, Allah da çalışana verir. Biz çalıştık, inşallah alacağız."



Ligde oynadığı 28 maçta 3 galibiyet ve 11 beraberlik alarak 20 puan toplayan Adanaspor, 17. sırada bulunuyor.



