Coşkun Demirbakan: "Transfer söylentileri futbolculara konsantre kaybı yaşattı" - Son Dakika
Son Dakika Spor Coşkun Demirbakan: 'Transfer söylentileri futbolculara konsantre kaybı yaşattı' - Son Dakika Spor

Coşkun Demirbakan: "Transfer söylentileri futbolculara konsantre kaybı yaşattı"

6 saat önce

Balıkesirspor'a 2-1 mağlup olan Eskişehirspor'da Teknik Direktör Coşkun Demirbakan maçın ardından yaptığı açıklamada, "Takım üzerindeki transfer söylentileri futbolculara konsantre kaybı yaşattı" dedi.

Coşkun Demirbakan:

Balıkesirspor'a 2-1 mağlup olan Eskişehirspor'da Teknik Direktör Coşkun Demirbakan maçın ardından yaptığı açıklamada, "Takım üzerindeki transfer söylentileri futbolculara konsantre kaybı yaşattı" dedi.


TFF 1. Lig'in 16. haftasında Eskişehirspor, Balıkesirspor'u konuk etti. Siyah-kırmızılılar karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrıldı. Maç sonu basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Coşkun Demirbakan karşılaşmayı değerlendirdi. Transfer söylentilerinden dolayı bazı futbolcuların oyuna odaklanmadığını belirten tecrübeli teknik adam, mağlubiyeti hak etmediklerini söyledi. Demirbakan, "Konsantre hatasından maçın başında gol yedik. Fakat sonrasında tepki verdik ve beraberliği yakaladık. Devre öyle bitti. İkinci devre rakibin golün haricinde pozisyonu yok. Rakibi tebrik ediyorum. İyi mücadele ettiler. 3 haftadır takım üzerindeki transfer söylentileri futbolculara konsantre kaybı yaşattı. Bazı futbolculardan beklenti altında verim aldık. Sonradan oyuna girenler futbolcular gereken performansı gösteremedi. Mağlubiyeti hak ettiğimizi düşünmüyorum" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Balıkesirspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 07:04 Kaynak: İHA
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