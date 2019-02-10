Coşkun Demirbakan: "Yeterli Değiliz Ancak Telafi Edecek Zamanımız Var"
51 dakika önce
Adanaspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan, Altay mağlubiyetinin ardından, "Altay'ı kutluyorum, hak ederek kazandılar.
Adanaspor
Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan, Altay
mağlubiyetinin ardından, "Altay'ı kutluyorum, hak ederek kazandılar. Demek ki yeterli değiliz. Telafi edecek zamanımız var" dedi.
Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Adanaspor, Altay karşısında evinde 3-2 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Adanaspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan, Altay'ın Adanaspor'un zaaflarından faydalanarak galip geldiğini belirterek, "İkinci yarıda ne yazık ki ilk yarıdaki oyunumuzu devam ettiremedik. Rakibimizi kutluyorum. İyi mücadele ettiler, galibiyeti de hak ettiler. Bizim zaaflarımızdan faydalandılar. İkinci yarıda birinci bölgeden ikinci bölgeye geçerken top kayıplarımız oldu. Atağa çıkarken kaybettiğimiz basit toplar bize atak olarak geri döndü. Daha çok çalışmamız lazım. Demek ki yeterli değiliz. Telafi edecek zamanımız var" diye konuştu. - ADANA
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 07:16 Kaynak: İHA
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