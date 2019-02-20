Son Dakika Haberleri: Coşkun Güven'in Sosyal Medya Tanıtım Filmi Beğeni Topladı

Coşkun Güven'in Sosyal Medya Tanıtım Filmi Beğeni Topladı

1 saat önce

Seçim çalışmalarını aralıksız sürdüren AK Parti Yenice Belediye Başkan Adayı Coşkun Güven'in kendisinin yer aldığı ve seslendirdiği tanıtım filmi kısa sürede sosyal medyada beğeni topladı.

Coşkun Güven'in Sosyal Medya Tanıtım Filmi Beğeni Topladı, System.String[]
Seçim çalışmalarını aralıksız sürdüren AK Parti Yenice Belediye Başkan Adayı Coşkun Güven'in kendisinin yer aldığı ve seslendirdiği tanıtım filmi kısa sürede sosyal medyada beğeni topladı.

Yenice'nin eşsiz doğasının ve 7'den 70'e birçok vatandaşın yer aldığı tanıtım filminde, duygusal bir anlatım ile dedesinden aldığı öğüt üzerine belediye başkanlığına talip olduğunu belirten Güven, "Kendine bir faydan dokunsun istiyorsan, bir başkasının derdine merhametle dokun" ifadelerini kullanıyor.

İzleyenler tarafından samimi ve içten olarak nitelendirilen tanıtım filmi kısa sürede yüzlerce yorum, beğeni ve paylaşım aldı ve binlerce kişi tarafından izlendi. Sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı tanıtım filmi ile ilgili konuşan AK Parti Yenice Belediye Başkan Adayı Coşkun Güven, "İçimizden geldiği gibi davranmaya ve gönlümüzden geçirdiklerimizi anlatmaya çalıştık. Aslında bir gün içerisinde güzel Yenice'mizde neler yapıyorsak aynılarını izliyor insanlar. Her kesimden insanın gönlüne dokunmak, bir bardak çaylarını içmek, muhabbetlerine ortak olmak için Yenice'de çalınmadık kapı bırakmıyoruz. Yenice'nin evladı olarak gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 06:16 Kaynak: İHA

Politika
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