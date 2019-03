Coşkun Güven Projelerini Tanıttı

Ak Parti Yenice Belediye Başkan Adayı Coşkun Güven'in proje tanıtım toplantısı yapıldı.

Ak Parti Yenice Belediye Başkan Adayı Coşkun Güven'in proje tanıtım toplantısı yapıldı. Bir düğün salonu'nda yapılan tanıtım toplantısı gövde gösterisine döndü.



Ak Parti Yenice Belediye Başkan adayı Coşkun Güven'in proje tanıtım toplantısına, Ak Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal, Niyazi Güneş, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, AK Parti Dış İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan, Ak Parti Yenice Belediye başkan aday adayları, sivil toplum örgütlerinin başkan ve yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.



Ak Parti Yenice Belediye Başkan Adayı Coşkun Güvenin proje tanıtım toplantısında bir konuşma yapan Ak Parti İl Başkanı İsmail Altınöz " Bugün buraya gelerek bizlere ümit verdiniz, birilerine korku verdiniz. Yenice halkı AK Parti döneminde çok büyük hizmetler aldı. Bu hizmetleri kendisine mal edenler yanılıyor. Partinin gücünü kendi gücü zannedenler, bu seçimde Yenice halkı ile yüzleşecekler. Yenice halkı siyaseti çok iyi bilir, Yenice halkı oy kullanmasını da iyi bilir, hesabı sormasını da iyi bilir. Coşkun Güven belediye başkanı seçilmesi halinde tüm Yenice'lilerin başkanı olacak. Yıllarca süren baskı ve zulüm sona erecek. Yenice halkı rahat edecek 1 Nisan'dan sonra herkes işine bakacak, Yenice huzura kavuşacak. Yenice bu huzura Coşkun Güven'le kavuşacak" dedi. Proje tanıtım toplantısında bir konuşma da Ak Parti Dış İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan yaptı. Ceylan Coşkun Güven'in hazırlamış olduğu projelere destek ereceklerini belirterek " Ülkemizin için Karabük için Yenicemiz için önem arz eden bir seçim arifesindeyiz. Bu seçim her ne kadar mahalli seçim yerel seçim görülse de, ülkemizin açısından iktidarımız açısından, ülkemizin geleceği açısından çok büyük önem arz etmektedir. Özellikle muhalefet bu seçimi, bir güven oylaması şekline yansıtmak istiyor. Belediye başkan adaylarımızı seçeceksiniz fakat vereceğiniz güçlü destekle, Türkiye'mizin yıldızını parlatan, Ak Partinin de güven oyunu göstereceksiniz. Yenice halkı akıllıdır, zekidir. Yenice halkı aynı zamanda vefalıdır. Yenice'ye hizmeti kim getirmiş onu bilir, onun vefasını sandıkta yerine getirir. 17 yıldır ülkemize ve Yenicemize hizmet ediyoruz. 2002 yılın öncesinde Yenice neydi, şimdi nasıl bunu Yenice halkımızın çok iyi biliyor. Yenice'ye çok büyük hizmetler getirdik. Bundan sonrada getirmeye devam edeceğiz. Coşkun Güven belediye başkanı seçildiği taktirde -hazırlamış oldu projelere Ankara'dan ben ve milletvekili arkadaşlarımız olarak her türlü desteği vereceğiz" dedi.



Proje tanıtım toplantısına katılanlara 31 Mart akşamı Coşkun Güven'e oy vererek, başkanlık makamına oturtalım diyen AK Parti Karabük milletvekili Niyazi Güneş " Her işin en önemli tarafı başlangıcıdır. Bugün iyi bir başlangıç yapıyorsunuz, inşallah 31 Martta da, Yenice'de hep sevilen ve gülen biz oluruz ve inşallah Yenice'nin başına Coşkun Güven kardeşimizi getiririz. Burada aday aday arkadaşlarımız var, bu arkadaşlarımız AK Parti'de ben değil biz varız diyorlar. Biz bu davanın adamıyız diyorlar. AK Partinin bayrağını yere düşürmeyiz diyorlar. Bunların burada olması bunu ispat ediyor. Ak Parti bir partiden öte bir davanın adıdır. Bu dava Türk Milletinin davasıdır. Biz davamızı idrak edebilirsek bu teker tümsekte kalmayacaktır. 31 Martta elini ovuşturanlar olacak. Yine 31 Mart'ta bahar gelecek diyenler, 31 Mart'ta öyle bir bahar gelecek ülkenin başına öyle bir güneş açacak ki, Türkiye dünyada ilk ona aday olacak. Bugüne kadar halkımızı yüzümü yere eydirtmedi AK Parti her yerden alnını akı ile çıktı. İnşallah bu seçimlerde patatese, domatesle, soğanla bizi vurmak isteyenler yine mahcup olacaklardır. Siyaset yaptığımız farkına Yenice'ye geldiğimizde fark ediyoruz. Bu heyecanınız ve aşkınız hiç sönmesin diyorum. Allah'ın izni ile 31 Mart tarihinde Coşkun Güve kardeşimizi belediye başkanlığı makamına oturtalım" dedi.Yenice'ye doğal gaz gelmeyecek diyenlerin yanıldıklarını ve Yenice'ye doğal gazın geleceğini belirten AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, 31 Mart tarihinden sonra bu işin takipçisi Coşkun Güven'in olacağını belirterek "Yenice'de suları bulandırmaya çalışmışlardı ama görünen o ki, artık sular fazlasıyla duruluyor, taşlar yerine adım adım oturuyor. Seçime az bir süre kaldı inşallah sandıkta her şey durulacak. AK Parti Yenicelilerin oylarıyla, 31 Mart tarihinde sandıkta temizliğini yapacaklardır. AK Parti Yenice'de çok büyük işlere imza attı, tüm sorunları çözdü. Bundan sonrada çözmeye devam edecek. Yenice'de devlet bir iş yapacaksa o yerin siyasetçileri ile karar verir. Sadece bir belediye başkanı istedi diye bir yere TOKİ gelmez, AK Parti iktidarı isterse buraya TOKİ öyle gelir. Yenicemize doğal gaz geleceği ifade edildi. Biz gelecek dedik birisi gelmeyecek dedi. Şimdi biz işlemleri başlattık, bugün yarın bununla ilgili belediye yazı gelecek şimdi bunu öğrendi, etekleri tutuştu, mesajlar atıyormuş, doğal gaz konusu bakanlar kurulundan çıkacakmış diyor. Bunun için bakanlar kurulu kararı gerek yok. AK Parti hükümeti ne isterse o oluyor. Şimdi biz doğal gazın gelmesi konusunda biz takipçisi olacağız diyormuş. Zaten 31 Mart'a bir şey kalmadı ki, bunun takipçisi Coşkun Güven olacaktır. O gün gitsin evinin bağlantısını takipçisi olsun tabii ki bağlatmak isterse. Enin de sonunda Yenice'de doğal gaz olacak" dedi.



Yapılan bu konuşmaların ardından Ak Parti Yenice Belediye Başkan Adayı Coşkun Güven projelerini açıkladı. Güven burada yaptığı konuşmada "Yenice Belediyesini 1 Nisan'dan itibaren Gönül Belediyeciliğiyle, katılımcı Belediyecilikle, kültürel belediyecilikle,sosyal belediyecilikle, çevre dostu belediyecilikle ve hizmet belediyeciliği ile buluşturmak için bu yola çıktık. Kimseyi ayrıştırmadan, kimseyi sen ben kavgasının içine sokamadan, gönül almaya, dua almaya, Güven vermeye geliyoruz inşallah.Bizler Aday adaylığı sürecine başladıktan sonra zaten Yenice ile irtibatı hiçbir zaman kesmeyen biri olarak Yenice ile ilgili öncelikli projeleri hazırlamaya çalıştık. Tüm Türkiye'de olduğu gibi ilçemizde de ilk bizden talep edilen iş, AŞ meselesi, tabi bizim bunun yanında son 7 yıldır İŞKUR İl Müdürlüğü görevinde bulunmamız, yaklaşık 20 yıldır kamuda bulunan hizmetlerimizin ağırlıklı olarak çalışma hayatı içinde bulunmamızdan dolayı biz bu önceliğimize projelerimizde de yer vermeye çalışacağız.Yenice Belediyesi artık sadece asfalt yapan, sadece kaldırım yapan ve bunlarla ilgili projelerimizde hiçbir taahhüdümüz yok, bu asli bizim görevimiz, artık biz belediyeciliği sosyal belediyecilikle, kültürel belediyecilikle, çevre dostu belediyecilikle buluşturmak adına birinci projemiz ilk 100 günlük eylem planımız içesinde olacak Yenice Belediyesi iş kapısı Meslek Eğitim Beceri Geliştirme Kültür ve Sanat Merkezi, önümüzdeki 5 yıl içerisinde Filyos Liman Projesinin hayata geçeceğini bildiğimiz için, önümüzdeki 1 yıl içersinde Yenice Organize Sanayi Bölgesinin hayata geçeceğini bildiğimiz için, Yenice'deki işsiz kardeşlerimizi bu sahalarda kolay iş bulmalarını sağlamaya yardımcı olabilmek için işte bu Kültür Sanat Merkezinde, işte bu Mesleki Eğitim Merkezinde bu arkadaşlarımızı eğiterek kolay işe girmelerini sağlayacağız. Hangi mesleklerde ihtiyaç olduğunun tespitini yaptık bu arkadaşlarımızı doğru işlerle buluşturarak artık Yenice'de istihdamla ilgili bir sorunun kalmayacağının taahhüdünü veriyoruz. Hanımlarımızı unutmadık, hanımlarımızı televizyon karşısından üretime alacağız" ifadelerine yer verdi. - KARABÜK

