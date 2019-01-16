Son Dakika Haberleri: Coşkun Öncel Veda Etti

Coşkun Öncel Veda Etti

12 dakika önce

Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Öncel, emekliye ayrıldı.

Coşkun Öncel Veda Etti, System.String[]
Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Öncel, emekliye ayrıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesinde uzun yıllar Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü ve 2014 yılından bu yana da Genel Sekreterlik görevlerinde bulunan Coşkun Öncel, emekli oldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, emekliye ayrılan Coşkun Öncel'e makamında düzenlenen bir törenle veda ederken hizmetleri için de teşekkür etti. Başkan Şahin, "Değerli yöneticimiz Coşkun Öncel, bu kurum çatısı altında Samsun'a ve Samsunlulara uzun yıllar hizmet etti. Kendisine bu hizmetleri için şahsım ve tüm Samsunlular adına teşekkür ediyor, emeklilik hayatında sağlıklı ve mutlu günler geçirmesini diliyorum" dedi.

Coşkun Öncel de yaptığı kısa değerlendirmede, "Sevdamız Samsunumuza hizmet etmenin onurunu ve mutluluğunu yaşadım. Her şeyi en iyisi yapmaya çalıştık. Samsun Büyükşehir Belediyesinde unutulmaz günlerim, anılarım oldu. Bugüne kadar birlikte çalıştığımız başta büyükşehir belediye başkanlarımız olmak üzere tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:07 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hem Baba Mesleğini Sürdürüyor Hem de Saat Koleksiyonculuğu Yapıyor! Değeri 5 Bin TL Olan Saati Bile Var Son Dakika! Merkez Bankası Faiz Kararı Sonrası Dolar Düşüşe Geçti

Son Dakika! Merkez Bankası Piyasaları Yakından İlgilendiren Faiz Kararını Açıkladı Aybüke Öğretmenin Şehit Edilmesiyle İlgili 5 Sanığa 18'er Yıl Hapis Cezası Verildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 14:19:40. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Coşkun Öncel Veda Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]