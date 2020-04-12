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Coşkun Sabah: 3-4 ay dayanırım ama sonrasında çok sıkıntı çekerim
6 saat önce
Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuşan ünlü sanatçı 23 gündür karantinada olduğu belirterek " Artık bambaşka bir hayatımız oldu.
Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuşan ünlü sanatçı 23 gündür karantinada olduğu belirterek " Artık bambaşka bir hayatımız oldu. Konserlerimiz iptal oldu ve ne zaman başlayacağı belli değil. Rakam söylemek istemiyorum ama çok zararım var. Hazıra dağ dayanmaz. 3-4 ay dayanırım ama sonrasını bilemiyorum. Biliyorsunuz ayrılık döneminde yüklü bir tazminat ödedim." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 01:30
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