Coşkun Sabah: "Biz besteciyiz şarkılarla yaşıyoruz, şarkılar varsa biz varız" - Son Dakika

Coşkun Sabah: "Biz besteciyiz şarkılarla yaşıyoruz, şarkılar varsa biz varız"

Türk sanat müziği sanatçısı, yorumcu ve bestekar Coşkun Sabah, "Bu şarkılar bizi yaşatan şarkılar.

Türk sanat müziği sanatçısı, yorumcu ve bestekar Coşkun Sabah, "Bu şarkılar bizi yaşatan şarkılar. Biz besteciyiz şarkılarla yaşıyoruz, şarkılar varsa biz varız." dedi.

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Yeni single çalışması "Yalan Yıllar"ı müzikseverlerle buluşturmaya hazırlanan Coşkun Sabah, dostlarıyla bir araya geldiği etkinlikte müzikal çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

Coşkun Sabah, şarkıların bir bestecinin evlatları gibi olduğunu, bugüne kadar yaptığı 95 bestenin 15-16'sının "hit" şarkı olduğunu söyledi.

Yeni bestesini müzikseverlerle buluşturacağı için heyecan duyduğunu ifade eden Sabah, "Bu şarkılar bizi yaşatan şarkılar. Biz besteciyiz şarkılarla yaşıyoruz, şarkılar varsa biz varız." diye konuştu.

"Yalan Yıllar"ın bestesinin öyküsünü anlatan Sabah, "Bir besteci bir şarkıya oturduğu zaman önce strateji belirler." ifadesini kullandı.

Sabah, "Son yıllarda herkes 'Ne güzel yıllardı o eski yıllar. Dostluklar bile başkaydı. Aşklar, sevgiler başkaydı.' diyor. Ben de neden bunu işlemeyeyim diye düşündüm ve şarkıyı bu konu üzerine oturttum." şeklinde konuştu.

Coşkun Sabah, İletişim Başkanlığı koordinasyonunda YouTube'da yayınlanan Cumhurbaşkanlığı "İstanbul Yeditepe Konserleri"nde sahne aldığında son bestesini sürpriz olarak okuduğunu ve ardından pek çok tebrik aldığını anlattı.

"Güzel bir deneyim ve anı olacak"

Etkinliğe katılan oyuncu Tamer Karadağlı, sanatçıya destek olmak için geldiklerini belirterek, "Salgın süresince evden çıkmamaya özen gösterdik. Kurallara uymaya çok özen gösterdim ben. Şimdi de bu yeni normale alışmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Şarkının yarın gerçekleştirilecek klip çekimlerinde rol alacak Gu¨lnur Tutumogˆlu, Coşkun Sabah ile uzun zamandır konuştuklarını ve böyle bir teklif gelince kabul ettiğini söyledi.

Çocukluğundan beri Sabah'ın şarkılarını çok sevdiğini kaydeden Tutumoğlu, "Güzel bir deneyim olacak, güzel bir anı olacak benim için." değerlendirmesini yaptı.

Daha sonra Coşkun Sabah, etkinliğe davet edilen fakat çeşitli nedenlerle gelemeyen sanatçıların fotoğraflarının da yer aldığı mekanda yeni şarkısını seslendirdi.

Coşkun Sabah, yarın dijital platformlarda müzikseverlerle beğenisine sunulacak "Yalan Yıllar"dan birkaç ay sonra da "Gönlümün Kıymetlisi" adlı şarkısıyla hayranlarının karşısına çıkacak.

Coşkun Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 10:51 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Coşkun Sabah: 'Biz besteciyiz şarkılarla yaşıyoruz, şarkılar varsa biz varız' - Son Dakika

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