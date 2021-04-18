Coşkun Sabah çiftlikten kazanıp müziğe yatıracak

Coşkun Sabah önceki gün Etiler'de objektiflere yansıdı. Bir bankadan çıkan şarkıcı basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etti. Eskişehir'de 15 bin tavuğun yer aldığı bir çiftlik kurup yumurta üretimine başlayan Sabah, konuyla ilgili gelişmeleri anlattı: "İşler başladı, çok iyi gidiyor. Marketlere yumurta sattık. İnşallah önümüz açık."

PANDEMİ SEBEBİYLE BU İŞE GİRDİM

COVID-19 salgını nedeniyle müzisyenlik yapamadığı için çiftlik kurduğunu söyleyen şarkıcı, "Pandemi olduğu için bu işe girdik. Müzisyenlik birkaç yıl daha böyle sürecek kanaatindeyim. Kazandığım paranın yarısını müziğe, yarısını da tarıma yatıracağım" dedi. Eskişehir'deki çiftliğini sık sık denetlemeye gittiğini söyleyen Coşkun Sabah, "10-15 günde bir Eskişehir'e denetlemeye, hesap kitap yapmaya gidiyorum" diyerek sözlerini tamamladı.