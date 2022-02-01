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Coşkun Sabah: Eski ortağım haberim olmadan çiftlikten yumurta satmış, şikayetçi oldum - Son Dakika

Coşkun Sabah: Eski ortağım haberim olmadan çiftlikten yumurta satmış, şikayetçi oldum

01.02.2022 15:46
Coşkun Sabah: Eski ortağım haberim olmadan çiftlikten yumurta satmış, şikayetçi oldum

ESKİŞEHİR'de, kurduğu tavuk çiftliğinde yumurta üretimi yapan şarkıcı Coşkun Sabah, eski ortağı Ö.A. hakkında, kendisinden habersiz yumurta sattığı iddasıyla suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

ESKİŞEHİR'de, kurduğu tavuk çiftliğinde yumurta üretimi yapan şarkıcı Coşkun Sabah, eski ortağı Ö.A. hakkında, kendisinden habersiz yumurta sattığı iddasıyla suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Kendisi hakkındaki 'dolandırıldı' ifadelerinin doğru olmadığını söyleyen Sabah, "Eski ortağım, buradan haberim olmadan yumurta satmış. Kayıtlara geçmemiş ve oradan alınan parayı cebine indirmiş. Kendisinden şikayetçi oldum. Şu anda yargı süreci başlayacak. Dolandırılma olayı başka bir olay; çiftlikten yolsuzluk yapılması, suistimal olması başka bir olay" dedi.

Coşkun Sabah, geçen yıl Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Emirceoğlu Mahallesi'nde yaklaşık 1 milyon liralık yatırımla 1780 metrekarelik tavuk çiftliği kurup, 15 bin tavukla yumurta üretimine başladı. 2 gün önce iş ortağı olan arkadaşı Ö.A. tarafından dolandırıldığı yönünde çıkan haberler üzerine çiftliğe gelen Sabah, açıklamalarda bulundu. Eski ortağının kayıt altına almadan yumurta satışı yaptığını tespit ettiklerini belirten Sabah, "Bu haziran-temmuz aylarında yaşanan bir olay. Geçen gün çıkan haberlerde sert bir anlatım var. Dolandırılma olayı başka bir olay, çiftlikten yolsuzluk yapılması, suistimal olması başka bir olay. O 'dolandırılma' kelimesi nereden duyulmuşsa. Eski ortağım, buradan haberim olmadan yumurta satmış. Bizim sistemimizde yumurta almak için birisi gelir ve alınan paralar resmi kayıtlara girer. O ne yapmış? Kayıtlara geçmemiş. Oradan alınan parayı cebine indirmiş. Dolandırılmak başka bir şey" dedi.

'KENDİSİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDUM'Şu anda 14 bin tavukla günde 12 bin yumurta üretimi yaptıklarını dile getiren Sabah, "Faaliyetlerimizde hiçbir aksama yok. Şirketimiz yerinde, dimdik ayaktayız ve de kapasite artırarak gittikçe büyüyoruz. Yaklaşık 1 ay içerisinde ikinci bir çiftliğin haberini alacaksınız. Sevenlerimiz üzülmüş, eş dost arıyor, 'Ne oldu?' diyorlar. 'Hiçbir şey yok' diyorum. Sevdiklerimizin ve Coşkun Sabah'a gönül vermiş olanların üzüntülerini almak ve düzeltme yapmak için konuşuyorum. Herkes rahat olsun" diye konuştu.

Eski ortağı hakkında savcılığa şikayette bulunduğunu ve yargı sürecinin başladığını kaydeden Coşkun Sabah, "Bu kişi hizmet ortağı zaten. Ne şirkette hissesi var ne özel bir anlaşması ne de imzam var. Hiçbir şey yok, hizmet karşılığı çalışıyordu. O zaten nitelikli dolandırıcı. Bursa'da birçok icra dosyaları var. Onun açıklaması geçersiz. Nitelikli dolandırıcı. Karşılıksız çekten, bonodan ve senetten sabıka kayıtları var. Buradan sattığı yumurtalarla hapisten kurtulmuş. Hepsini öğrendik. Bakın, ben ona rahatlıkla 'sahtekar' diyebiliyorum. Kendisinden şikayetçi oldum" dedi.


Coşkun Sabah: Eski ortağım haberim olmadan çiftlikten yumurta satmış, şikayetçi oldum
Coşkun Sabah: Eski ortağım haberim olmadan çiftlikten yumurta satmış, şikayetçi oldum
Coşkun Sabah: Eski ortağım haberim olmadan çiftlikten yumurta satmış, şikayetçi oldum
Coşkun Sabah: Eski ortağım haberim olmadan çiftlikten yumurta satmış, şikayetçi oldum
Coşkun Sabah: Eski ortağım haberim olmadan çiftlikten yumurta satmış, şikayetçi oldum
Coşkun Sabah: Eski ortağım haberim olmadan çiftlikten yumurta satmış, şikayetçi oldum
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Coşkun Sabah, Eskişehir, Yolsuzluk, Tavuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Coşkun Sabah: Eski ortağım haberim olmadan çiftlikten yumurta satmış, şikayetçi oldum - Son Dakika


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SON DAKİKA: Coşkun Sabah: Eski ortağım haberim olmadan çiftlikten yumurta satmış, şikayetçi oldum - Son Dakika
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