COŞKUN SABAH, ESKİŞEHİR'DE TAVUK ÇİFTLİĞİ KURDU -TEKRAR - Son Dakika

COŞKUN SABAH, ESKİŞEHİR'DE TAVUK ÇİFTLİĞİ KURDU -TEKRAR

18.04.2021 12:29

Sanatçı Coşkun Sabah, arkadaşıyla birlikte Eskişehir'de 15 bin tavuğun yer aldığı çiftlik kurup yumurta üretimine başladı.

Sanatçı Coşkun Sabah, arkadaşıyla birlikte Eskişehir'de 15 bin tavuğun yer aldığı çiftlik kurup yumurta üretimine başladı. Çiftlikten kazandıklarıyla kendi mesleğine ve müzik dünyasına yatırım yapacağını ifade eden Sabah, 'Anılar' isimli şarkısını söyleyerek, 'Eskiden, 'Hani Coşkun var ya sanatçı, besteci Coşkun' derlerdi. Şimdi ise 'Yumurtacı Coşkun' diyecekler' dedi.

Sanatçı Coşkun Sabah, arkadaşı Özkan Özadalı ile birlikte, Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Emirceoğlu Mahallesi'nde yaklaşık 1 milyon liralık yatırımla, 1780 metrekarelik tavuk çiftliği kurup, yumurta üretimine başladı. Tesisin açılışına katılan Coşkun Sabah, arkadaşı ve aynı zamanda ortağının tavsiyesiyle bu işe girdiğini belirterek, 'Ortağım Özkan bey bana fikir verdi. Bunun güzel bir meslek olduğunu, hakkı ile yapıldığı taktirde sonuç alacağımızı söyledi. İyi ki de yapmışım. Burada 15 bin tavuk var. Bu sektöre girdiğim için çok mutluyum. Devletimizin de hayvancılığa çok büyük bir ilgisi, desteği var. Eskiden, 'Hani Coşkun var ya sanatçı, besteci Coşkun' derlerdi. Şimdi ise 'Yumurtacı Coşkun' diyecekler" dedi.

'SANATÇI DOSTLARIM ÖZENİYOR'

Sanatçı arkadaşlarının, yaptığı bu işe özendiklerini hissetiğini ifade eden Sabah, 'Bu iş aslında şaka ile başladı. Özelikle sanatçı dostlarım da imrendi diyebilirim. Çok olumlu buluyorlar. Pandemi ile beraber artık müzisyenlik, sanatçılık, şarkıcılık bitti. Hayatımızın bir başka türlü idame olması lazım. Daha da ileri gitmeyi düşünüyorum. Ortağım Özkan bey ile birlikte ihracat da düşünüyoruz. Müzisyenlik tabii ki bitecek değil. Şarkılarımız ve bestelerimizle halkımıza hizmette bulunduk. Bundan sonraki yıllarda besteciliğe, ilave olarak bir de yumurta sektöründe hizmette bulunmuş olacağız. Müzik sektörünün krizde olduğu bu pandemi döneminde 'Gerçekten akıllıca bir iş' diyenler çoğunlukta. Bence de birazcık özeniyorlar, imreniyorlar. Konuşmalarından hissediyorum. Çünkü hakikatten bitti. 10-11 aydır hiç kimse para kazanamıyor. Kazanç bitti bizim meslekte. Çünkü bu pandemi meslek seçiyor. Bu işten muzdarip olan sanatçılık, müzik sektörü. Onun için isabetli bir iş yaptık. Kendi kendimize pozitif enerji yollayalım. Allah yolumuzu açık etsin diyorum' diye konuştu.

'KAZANDIĞIM PARAYI MÜZİK SEKTÖRÜNE YATIRACAĞIM'

Yumurta sektöründen kazandığı parayı müzik sektörüne yatıracağını söyleyen Sabah, her 6 ayda bir yeni şarkı ile müzik hayatını sürdürmeyi hedeflediğini söyledi. Tavuk çiftliğinden kazandıklarını da müziğe yatırım olarak kullanmak istediğini anlatan Sabah, 'Şöyle bir düşüncem var, bu işten kazandığım parayı kendi mesleğime, müzik dünyasına yatıracağım. Bu işi büyüteceğim, daha genciz. Bana 'Neden Eskişehir" diye soruyorlar. Tavukların sevdiği bir iklim var. Şu anda içerideler ama havanın iyi olduğu zamanlarda dışarıda doğadan beslenecekler. Eskişehir'in iklimi karasal iklim. Tavuklar rutubeti sevmiyor. Bir de Eskişehir'in ulaşım olarak merkez konumda olması önemli. Bursa, Ankara, İstanbul'a yakınlık olarak bir avantajı var. Burada arazi biraz daha ucuz. Siz İstanbul çevresinde böyle bir şey yapsanız, aylık kirası 30-40 bin liradan aşağı olmaz. Onun için biraz daha ekonomik oluyor. Bunların hepsini üst üste koyduğunuz zaman, Eskişehir bizim için olumlu bir lokasyon kararıydı' dedi.

'HEDEFİMİZ İHRACAT YAPMAK'

Sabah'ın ortağı Özkan Özadalı ise tavuk çiftliğine yaklaşık 1 milyon liralık bir yatırım yaptıklarını belirterek, 'Coşkun bey ile çok daha öncesine dayanan bir dostluğumuz var. Böyle bir fikir oluştu. Bu işimizin ilk adımı. İkinci adım olarak 20 bin tavuk daha ilave edeceğiz. Onun çalışmalarını yapıyoruz. Buraya yaklaşık 1 milyon liralık bir yatırım yaptık. Bundan sonraki hedefimiz ise ihracat yapmak. Şu anda günlük 14 bin civarı yumurta almayı planlıyoruz' şeklinde konuştu.

COŞKUN SABAH, ESKİŞEHİR'DE TAVUK ÇİFTLİĞİ KURDU -TEKRAR
COŞKUN SABAH, ESKİŞEHİR'DE TAVUK ÇİFTLİĞİ KURDU -TEKRAR
COŞKUN SABAH, ESKİŞEHİR'DE TAVUK ÇİFTLİĞİ KURDU -TEKRAR
COŞKUN SABAH, ESKİŞEHİR'DE TAVUK ÇİFTLİĞİ KURDU -TEKRAR

Coşkun Sabah, Eskişehir, Yumurta, Tavuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel COŞKUN SABAH, ESKİŞEHİR'DE TAVUK ÇİFTLİĞİ KURDU -TEKRAR - Son Dakika


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