Coşkun Sabah hayranlarını coşturdu
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Sanatçı Coşkun Sabah, düzenlenen konserde hayranlarını coşturdu.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 05:43 Kaynak: İHA
Sanatçı Coşkun Sabah
, düzenlenen konserde hayranlarını coşturdu. Kayseri
'de Terziler ve Konfeksiyon İmalatçıları Odası ile Atlas Fuarcılık organizesi ile ziyarete açılan Moda
, Hazır Giyim ve Tesettür Fuarı'na büyük ilgi gösterildi. Fuarın son günlerinde ünlü sanatçılar vatandaşlarla bir araya geldi. Ünlü sanatçı Coşkun Sabah ise dün akşam saatlerinde hayranları ile konserde bir araya geldi. Ünlü sanatçıya büyük ilgi gösterilirken, Coşkun Sabah seslendirdiği bir birinden güzel şarkılarla hayranlarını coşturdu. - KAYSERİ
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