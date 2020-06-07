Coşkun Sabah: Parası olmayan beni anlamaz

Bu sözleri yüzünden hedef gösterildiğini söyleyen Coşkun Sabah, 2. Sayfa kameralarına yaptığı açıklamada " Benim 15 milyonluk gayrimenkulüm varsa bankada 450 bin liram var. Ben üç ay kira almadım. Ben 450 bin lirayı harcıyorum sonra ne olacak. Ne yapayım evleri mi yiyeceğim! Benim demek istediğimi çok parası olan, 50-60 milyon cirosu olan anlar. Parası olmayan ne demek istediğimi anlamaz" dedi.