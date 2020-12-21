Coşkun Sabah röportajının ses kayıtları yayınlandı

Coşkun Sabah, Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı'nın yaptığı "Neler Oluyor Hayatta" programına canlı bağlanarak tepki çeken durumla ilgili açıklama yaptı.

Ünlü müzisyen Posta gazetesi tarafından kendisine iftira atıldığını söyleyerek, "İspat edilsin, ses kaydını istiyorum" dedi. Bunun üzerine sunucumuz Hakan Ural'ın röportajın "Ben bir kez Diyarbakırlıyım. İzmirli, Aydınlı, Manisalı bunun üzerine düşünmeyebilir ama bir Urfalı, Diyarbakırlı, Antepli bunun üstüne düşer" cümlesini okuyarak bu sözleri sarf edip etmediğini sorması üzerine de "Ben bunları söyledim, bunda ne var?" ifadelerini kullandı.

Ardından programımızda ilk kez müzisyen ile yapılan röportajın ses kayıtları yayımlandı. Röportajın içeriğinin birebir örtüşmesinin üzerine "Bunda bir şey yok ama ben ötekileştirmedim, ben sadece başlıkta yazılan cümleyi ben söylemedim" ifadesini kullandı.