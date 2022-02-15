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Coşkun Sabah Sevgililer Günü'nde Bursa'da sahne aldı - Son Dakika

Coşkun Sabah Sevgililer Günü'nde Bursa'da sahne aldı

15.02.2022 19:24

- Coşkun Sabah Sevgililer Günü'nde Bursa'da sahne aldı Usta sanatçı Sabah: "Bursa sanat müziğinin kalesidir" Bursa'da özel bir etkinlikte sevenleriyle bir araya gelen sanatçı Coşkun Sabah, 'Bursa her zaman Türk sanat müziğinin kalesi oldu" dedi.

- Coşkun Sabah Sevgililer Günü'nde Bursa'da sahne aldı

Usta sanatçı Sabah:

"Bursa sanat müziğinin kalesidir"

BURSA - Bursa'da özel bir etkinlikte sevenleriyle bir araya gelen sanatçı Coşkun Sabah, 'Bursa her zaman Türk sanat müziğinin kalesi oldu" dedi.

14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle Bursa'da sahne alan duayen sanatçı Sabah, Bursalı dinleyiciler ve müzik severler için övgü dolu ifadeler kullandı

Katıldığı özel organizasyon öncesi kuliste konuşan Sabah, "Bursa gerçek müziğin kalesidir. Bursa izleyicisi, seyircisi, halkı müzikten anlar. Zaten sanat denilince de akıllara gelen ilk şehirdir. Mutluyum, burada çok hoş konserler, çok güzel ambiyanslar bulduk. Bursa'yı çok seviyorum' şeklinde konuştu.

Yeni Şarkımız Mart Ayında Olacak

Yakında yeni single çalışmasıyla sevenlerinin karşısına çıkacağını müjdeleyen Coşkun Sabah, 'Canan Çal ile yaklaşık 10 ay önce gönlümün kıymetlisi şeklinde düet yaptık. Şimdi sürpriz bir şarkı geliyor 1 ay sonra ve yine bir tekli şarkı gelecek. Böyle 7-8 ayda bir yeni tekli single olacak. Tahmini olarak mart ayının ikinci veya üçüncü haftası belki mart sonunda yeni şarkımız sevenlerimizle buluşacak' ifadelerini kullandı.

Coşkun Sabah Sevgililer Günü'nde Bursa'da sahne aldı
Coşkun Sabah Sevgililer Günü'nde Bursa'da sahne aldı
Coşkun Sabah Sevgililer Günü'nde Bursa'da sahne aldı

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Sevgililer Günü, Coşkun Sabah, Bursa, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Coşkun Sabah Sevgililer Günü'nde Bursa'da sahne aldı - Son Dakika


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