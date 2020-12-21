Coşkun Sabah'tan "bikinili fotoğraf" yorumu iddiasına suç duyurusu - Son Dakika

Coşkun Sabah'tan "bikinili fotoğraf" yorumu iddiasına suç duyurusu

21.12.2020 18:01

Ünlü sanatçı Coşkun Sabah, kızının bikinili fotoğraf paylaşımına sarf ettiği iddia edilen sözler nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

Ünlü sanatçı Coşkun Sabah, kızının bikinili fotoğraf paylaşımına sarf ettiği iddia edilen sözler nedeniyle suç duyurusunda bulundu. Sabah, suç duyurusu dilekçesinde iddia edilen ifadeleri kullanmadığını belirterek, hedef gösterildiğini söyledi.

Ünlü sanatçı Coşkun Sabah'ın bir gazeteye verdiği röportaj sırasında kızının sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili fotoğraflar üzerine sarf ettiği iddia edilen sözler gündem olmuştu. Birçok kesimin tepkisini çeken ve sosyal medyadan binlerce paylaşım yapılan haberler üzerine ünlü sanatçı Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek suç duyurusunda bulundu.

"SEBEPLERİNİ BİR BABA OLARAK AÇIKLADIM"

Basın Suçları Soruşturma Bürosu'na ifade veren Sabah, kızı Roza'nın geçtiğimiz yaz sosyal medyada paylaştığı bikinili fotoğraflarının basında gündem olduğunu ve belli internet siteleri üzerinden servis edildiğini söyleyerek "Ben kızımın sosyal medya hesabını kapatmasını istedim. Hesap gizli hale getirildi. Bu konunun haricinde gazetenin muhabiri yaklaşık 1 hafta önce telefon yoluyla beni aradı. Röportaj yapmak istediğini belirtti. Ben kendisinden röportajın kayıt altına alınmasını istedim, bunu kabul etti. Röportaj konusu haricinde kendisi kızıma ait fotoğrafların kaldırılmasının tepki çektiğini, neden bu şekilde yol izlediğimi sordu. Ben de bunun sebeplerini bir baba olarak açıkladım" dedi.

Kendisinin farklı kültürlerden ve kesimlerden sevenlerinin olduğunu söyleyen Sabah "Hayat görüşü farklı olan kitlelerin gözünde bu şekilde gündeme gelmek istemediğimi, bu olayın Batı bölgelerinde normal karşılanıp ancak benim memleketimin de bulunduğu Doğu bölgelerinde dillendirildiğini belirttim. Sanatçı olarak hiçbir ayrım gözetmediğimi, geleneklerimize saygılı bir hayat sürdüğümü, fotoğraflara yönelik tepkimin de bu minvalde ortaya çıktığını söyledim" ifadelerini kullandı.

"BEN 'İZMİRLİ DEĞİLİM DİYARBAKIRLIYIM KIZIMIN BİKİNİLİ FOTOĞRAFLARINA BAKILMASINA İZİN VERMEM' DEMEDİM"

Kızının da karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesinde tepkisini anladığını söyleyen ünlü sanatçı "Kızım fotoğrafları kaldırdı. Kesinlikle ben 'İzmirli değilim Diyarbakırlıyım kızımın bikinili fotoğraflarına bakılmasına izin vermem' şeklinde sözler söylemedim" şeklinde konuştu.

"Kişilik haklarıma saldırıldı"

Ünlü sanatçı, röportajın başlığında ve içeriğinde söylemediği ifadeler kullanılarak hedef gösterildiğini dilekçesinde belirtti. Kişilik haklarına saldırıldığını ifade eden Sabah, "Haber sahibinden, gazetenin müdürü ile genel yayın yönetmeninden şikayetçiyim" dedi.

"Ahmet Hakan'dan da özür bekliyorum"

Suç duyurusunun ardından olaya ilişkin açıklama yapan Coşkun Sabah "Benim ağzımdan çıkmayan kelime başlık yapıldı. Eğer Ahmet Hakan da köşesinde bir özür yazmazsa, onun hakkında da çok üzülerek benim arkadaşım dostum ama dava açacağım. Bir özür bekliyorum çünkü yalan bir haberi alıp dün köşesinde kullanmış. İnsanlar söylemediği bir sözden yargılanamazlar" dedi.

"TAZMİNAT DAVASI DA AÇIYORUZ"

Avukat Berrin Ayata ise haberi yapan yayın müdürü ve içerik müdürü hakkında şikayetçi olduklarını söyleyerek "Savcılık bunu değerlendirecek. Öte taraftan kurumla ilgili tazminat davası da açıyoruz. Coşkun Bey'i üzen şey hem anlaşılamaması hem de sevdiği bölge halkıdan bu tepkilerin gelmesi" şeklinde konuştu.

(İHA)

Coşkun Sabah'tan bikinili fotoğraf yorumu iddiasına suç duyurusu
Coşkun Sabah'tan bikinili fotoğraf yorumu iddiasına suç duyurusu
Coşkun Sabah'tan bikinili fotoğraf yorumu iddiasına suç duyurusu
Coşkun Sabah'tan bikinili fotoğraf yorumu iddiasına suç duyurusu
Coşkun Sabah'tan bikinili fotoğraf yorumu iddiasına suç duyurusu

Basın Suçları Soruşturma Bürosu, Coşkun Sabah, Röportaj, Sanatçı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Coşkun Sabah'tan 'bikinili fotoğraf' yorumu iddiasına suç duyurusu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Leyla Aydemir cinayetinde müebbet alan amca Yusuf Aydemir tahliye edildi Muslera sahalara dönüş için tarih verdi: Ocak ayında sahada olacağım Son Dakika: Avrupa İlaç Ajansı, Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısına şartlı onay verdi Sosyal medya fenomeni Josi Maria, manken hastalığından öldü Süper Lig ekiplerinin oyuncu sayısı 9'a düşerse hükmen mağlup sayılacak Danimarka'da mutasyon korkusuyla 17 milyon vizon itlaf edilmişti! Şimdi de mezardan çıkarıp yakacaklar Yılbaşını evde geçirmek istemeyenler Bodrum'a akın ediyor Son dakika! Mutasyona uğrayan yeni koronavirüsün adı belli oldu: SARS-CoV-2 VUI 202012/01
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! Otellerde yılbaşı kutlamasına izin verilmeyecek Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! Otellerde yılbaşı kutlamasına izin verilmeyecek         
18:26
2,5 aylık eşi tarafından darbedilen 17 yaşındaki genç kız: Korktuğum için evden çıkamıyorum 2,5 aylık eşi tarafından darbedilen 17 yaşındaki genç kız: Korktuğum için evden çıkamıyorum         
18:03
Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs vaka oranı geçen haftaya göre yüzde 40 düştü Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs vaka oranı geçen haftaya göre yüzde 40 düştü         
17:34
AB, Fiat ve Peugeot'un birleşmesini onayladı AB, Fiat ve Peugeot'un birleşmesini onayladı         
16:56
Genç avukatın feci ölümü! 8'inci kattan beton zemine düştü Genç avukatın feci ölümü! 8'inci kattan beton zemine düştü         
16:13
Akıllı telefon üreticileri Samsung ve Oppo Türkiye'de üretime başlıyor Akıllı telefon üreticileri Samsung ve Oppo Türkiye'de üretime başlıyor         
15:52
Koronavirüs tedbirlerine rağmen 10 bin kişilik düğün yaptılar Koronavirüs tedbirlerine rağmen 10 bin kişilik düğün yaptılar         
14:43
Oyuncu Taner Ölmez, Ece Çeşmioğlu ile 2021 yılında evleneceğini açıkladı Oyuncu Taner Ölmez, Ece Çeşmioğlu ile 2021 yılında evleneceğini açıkladı         
14:22
Köylünün saldırısına uğrayan kadın muhtar: Can güvenliğim yok Köylünün saldırısına uğrayan kadın muhtar: Can güvenliğim yok         
14:07
Cinsiyet değiştiren Elliot Page, yeni imajıyla ilk kez fotoğraf paylaştı Cinsiyet değiştiren Elliot Page, yeni imajıyla ilk kez fotoğraf paylaştı         
14:00
400 yıl sonra bir ilk! Jüpiter ve Satürn gökyüzünde 'tek bir yıldız' gibi parlayacak 400 yıl sonra bir ilk! Jüpiter ve Satürn gökyüzünde 'tek bir yıldız' gibi parlayacak         
13:43
Exxen'le anlaşan Hasan Can Kaya YouTube'da takipçi kaybediyor Exxen'le anlaşan Hasan Can Kaya YouTube'da takipçi kaybediyor         
13:13
Daha önce Daha önce "Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle gündeme düşen, şimdi de bekçilere saldırdığı iddia edilen kurye konuştu         
12:47
Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul için su uyarısı: Ciddi bir sorunla karşı karşıyayız Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul için su uyarısı: Ciddi bir sorunla karşı karşıyayız         
12:04
Fenomen Duru Önver'den Fenomen Duru Önver'den "İki kişiyle ilişkiye girip hamile kaldım" diyen takipçisine olay yanıt         
11:56
At yarışı izlemeye gelen bir seyirci, jokey önünden geçerken göğüslerini açtı At yarışı izlemeye gelen bir seyirci, jokey önünden geçerken göğüslerini açtı         
11:03
Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği açıklandı! Listede 8 Türk oyuncu da yer alıyor Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği açıklandı! Listede 8 Türk oyuncu da yer alıyor         
21:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2020 18:37:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Coşkun Sabah'tan "bikinili fotoğraf" yorumu iddiasına suç duyurusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei