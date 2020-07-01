Coşkun Sabah: Twıtter'ımı kapatıyorum orası tam bir bataklık

Coşkun Sabah, Ömür Gedik ve Tolga Yüce'nin sunduğu "Tek Hece" adlı Instagram yayınına konuk oldu.



Karantina döneminde yaptığı "geçinemiyorum" açıklamasıyla tepki Sabah "Sözlerim mutasyona uğratılıyor. Düzeltmeye çalıştıkça daha da battığımı gördüm. Oysa benim yakınmam yok, durum tespiti yapmıştım. Bıktım, Twitter hesabımı da kapatıyorum. Herkese de kapatmalarını tavsiye ederim. Orası tam bir bataklık" diye konuştu.



AYDA 70-80 BİN TL HARCAMAM VAR



Ünlü şarkıcı sözlerine şöyle devam etti:



"Geçinemiyorum demedim, 'hazıra dağ dayanmaz' dedim. Ayda 70-80 bin TL harcamam var, kapı açılışım 70 bin.



Rahat duran biri değilim, krediler, mortgage'lar, ödemelerim çok. Ama fakirliği de bilen biriyim. Aile olarak hem varlığı hem de yokluğu gördük. Villada, özel şoförü olan bir çocukluk geçirdikten sonra babam iflas etti. Lise ikinci sınıfa geldiğimde gece gazino ve çay bahçelerinde sahneye çıkıp, ud çalarak ailemi geçindirdim. Cepte para olmadığı için okula bir saat yürüyerek gidip, günü tek bir simitle geçirdiğim günlerim oldu. Bugünleri görmüş bir insan nankörlük yapar mı?"