Coşkunöz Alabuga 'Yılın En Aktif Yatırımcısı' oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Coşkunöz Alabuga 'Yılın En Aktif Yatırımcısı' oldu - Son Dakika

Coşkunöz Alabuga 'Yılın En Aktif Yatırımcısı' oldu

6 saat önce

Coşkunöz Holding'in Rusya'da faaliyet gösteren Coşkunöz Alabuga şirketi, Tataristan'da düzenlenen "Yılın Yöneticisi" Cumhuriyetçi Halk Yarışması'nın "Yatırım Faaliyeti" kategorisinde "Yılın En Aktif Yatırımcısı" ödülünü aldı.

Coşkunöz Alabuga 'Yılın En Aktif Yatırımcısı' oldu, System.String[]

Coşkunöz Holding'in Rusya'da faaliyet gösteren Coşkunöz Alabuga şirketi, Tataristan'da düzenlenen "Yılın Yöneticisi" Cumhuriyetçi Halk Yarışması'nın "Yatırım Faaliyeti" kategorisinde "Yılın En Aktif Yatırımcısı" ödülünü aldı.


Tataristan'da Cumhuriyetçi Halk Yarışması olarak 2002 yılından beri düzenlenen "Yılın Yöneticisi" Kazan şehrinde, Piramidi'nde gerçekleşti. Çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren ve Tataristan'a yüksek kalkınma sağlayan şirketlerin yöneticilerine, 24 Aralık Çarşamba günü ödülleri takdim edildi. Coşkunöz Holding'in Rusya'da faaliyet gösteren şirketi ile Coşkunöz Alabuga Genel Müdürü Ecevit Öktem "Yatırım Faaliyeti" kategorisinde "Yılın En Aktif Yatırımcısı" ödülüne layık görüldü.


Coşkunöz Alabuga Genel Müdürü Ecevit Öktem, Tataristan Cumhuriyeti Başbakanı Aleksey Valeryevich Pesoshin'in elinden şirket adına ödülü aldı. 2014 yılında Rusya'nın Tataristan Cumhuriyeti SEZ Alabuga Bölgesi'nde kurulan Coşkunöz Alabuga, halihazırda Ford, Kamaz, PSMA, Daimler'e sac parça üretimi yapıyor.


"Yılın Yöneticisi 2019" yarışmasında bu yıl 83 yönetici aday gösterildi. Rekabet gücü, yatırım faaliyeti, inovasyon, sosyal sorumluluk, çalışan potansiyelinin aktif gelişimi, KOBİ girişiminin başarılı yönetimi, işletmenin dijital dönüşümü konularında 7 kategoride verilen ödüllerde, yöneticilerin ekibiyle beraber bir bütün olarak gösterdiği performans ve şirketin ayırt edici özellikleri dikkate alındı. - BURSA

Tataristan, Coşkunöz, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 03:30 Kaynak: İHA
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