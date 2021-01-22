Coşkunöz Holding, bulut altı dikey iniş kalkışlı küçük İHA üretecek (1)

Otomotiv, teknoloji, savunma ve havacılık gibi önemli sektörlerde, yüksek katma değerli ürünler üreterek Türkiye'nin kritik teknolojilere sahip ülkeler arasına girmesine katkı sağlayan Coşkunöz Holding, insansız havacılık sistemleri alanında faaliyet gösteren İVME IHS'yi satın aldı.

Holdingden yapılan açıklamaya göre Coşkunöz Holding, Türkiye'nin savunma ve havacılık alanında yerlileşmesini üst sıralara taşıyacak bir yatırıma imza attı. İnsansız hava araçları (İHA) için yerli ve milli, jenerik uçuş kontrol sistemi geliştirme amacıyla kurulan Ankara merkezli İVME,

Coşkunöz Holding bünyesindeki çalışmalarına yeni kurumsal kimliği ve UAVERA ismiyle devam edecek.

Coşkunöz Holding, ayda 3 sistem/6 adet uçak ve alt bileşenlerini üretebilecek kapasiteye sahip UAVERA ile sivil ve askeri sahada kullanıma yönelik ürün ve hizmetler sağlamaya odaklanacak. İHA'larda kullanılan ve Türkiye'nin yurt dışından temin ettiği kameralar, motorlar, aviyonik sistemler ve diğer teknolojilerin yerlileştirilmesi üzerine çalışmalar, UAVERA'nın öncelikli konuları arasında olacak.

Holding, satın almayı müteakip UAVERA'ya yaklaşık 15 milyon lira yatırım yaparak öncelikle dikey iniş kalkış yapabilen, bulut altı küçük sınıf sabit kanat İHA'lar ve yüksek irtifa ve hızlara ulaşabilen hedef platform İHA'ların üretilmesi projelerine başladı.

"Kamera ve motor konusunda yerlileştirme projelerimiz bulunuyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Coşkunöz Holding Üst Yöneticisi Erdem Acay, savunma ve havacılık alanında uzun yıllara dayanan tecrübelerini satın aldıkları şirket ile birleştireceklerini anlattı. Yeni yatırımlarıyla Türk savunma ve havacılık sektöründe birçok ilke imza atmayı hedeflediklerini belirten Acay, "İHA ve askeri projelerin yanı sıra yarı özel ve özel kurumlara gözetleme, tespit, izleme ve bakım gibi konularda hizmet ve ürün sağlamak gündem konularımız arasında yer alıyor. Türkiye, İHA'ların kamera ve motorlarını yurt dışından alıyor. Kamera ve motor konusunda yerlileştirme projelerimiz bulunuyor." ifadesini kullandı.

Yatırım ve çalışmalarla şirketi daha ileriye taşıyacaklarına işaret eden Acay, şunları kaydetti:

"Türkiye'de dikey iniş kalkış yapabilen küçük İHA ve hedef İHA pazarında, pazar lideri ve teknoloji geliştiricisi olmak gelecek hedeflerimiz arasında yer alıyor. Askeri ve tüm sektör paydaşlarının ihtiyaçları doğrultusunda optimum ürünleri geliştirerek yerli ve milli üretim yapmayı, hayata geçirmeyi planladığımız kiralama sistemiyle sınırlı ihtiyaçlara da cevap verebilir hale gelmeyi hedefliyoruz."