Coşkunöz Holding'in AB projesi TÜBİTAK'ta başarı hikâyesi oldu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Coşkunöz Holding'in AB projesi TÜBİTAK'ta başarı hikâyesi oldu - Son Dakika Ekonomi

Coşkunöz Holding'in AB projesi TÜBİTAK'ta başarı hikâyesi oldu

6 saat önce

Coşkunöz Holding, Avrupa Birliği'nin bilimsel ve uygulamalı araştırma, geliştirme ve inovasyon projelerine destek olmak üzere oluşturduğu Araştırma ve İnovasyon Çerçeve Programı kapsamında yürüttüğü Friction Harmonics projesi ile TÜBİTAK'ın başarı hikayeleri arasında yer aldı.

Coşkunöz Holding'in AB projesi TÜBİTAK'ta başarı hikâyesi oldu, System.String[]

Coşkunöz Holding, Avrupa Birliği'nin bilimsel ve uygulamalı araştırma, geliştirme ve inovasyon projelerine destek olmak üzere oluşturduğu Araştırma ve İnovasyon Çerçeve Programı kapsamında yürüttüğü Friction Harmonics projesi ile TÜBİTAK'ın başarı hikayeleri arasında yer aldı. 2020 yılı içerisinde tamamlanacak proje ile özel bir kaynak metodu olan sürtünme karıştırma kaynağının birleştirme kusurlarını tespit edebilecek cihazın geliştirilmesi ve dağıtım ağının kurulması hedefleniyor. Mevcut pazarda hali hazırda yüzde 100 çözümü bulunmayan "kissing bond" hatasının tespit edilmesini sağlayacak cihazın uzay, havacılık ve otomotiv sektörlerinde kullanılması öngörülüyor.


Coşkunöz Holding'in kurumsal stratejileri doğrultusunda oluşturulan teknoloji yol haritaları ve bu kapsamda seçilen Ar-Ge projeleri uluslararası alanda karşılık bulmaya devam ediyor. Holding'in HORIZON/UFUK 2020 kapsamındaki Friction Harmonics projesi, TÜBİTAK'ın başarı hikayesi sayfasında geniş yer buldu.


Coşkunöz Holding Ar-Ge Direktörü Volkan Akıncı, HORIZON 2020 ve Friction Harmonics projesi hakkında bilgi vererek, "HORIZON 2020, Avrupa Birliği'nin bilimsel ve uygulamalı araştırma, geliştirme ve inovasyon projelerine destek olmak üzere oluşturduğu bir hibe programı. Biz de 2017 yılı itibarıyla ortaklı projelerdeki odağımızı Avrupa Birliği fonlarına yönelttik. Ekibimizin network oluşturma konusundaki fedakarca çalışmaları ve geçmişte yapılan projelere ait çıktıların uluslararası alanda karşılık bulması sonucunda da iki HORIZON 2020 ve üç Eureka projesine bütün tasarım ve üretim süreçlerinde görev alacak şekilde dahil olmayı başardık. Bu sayede 2019 yılında, HORIZON 2020 programında Türkiye'nin diğer sayılı firmalarının da içinde olduğu en başarılı10 firma arasına girmeyi başardık. Bu projeler arasında yer alan Friction Harmonics'te ciddi ilerlemeler kaydetmiş durumdayız. 2018'de başladığımız ve bu yıl Ekim ayında bitirmeyi öngördüğümüz projemizin TÜBİTAK'ta başarı hikayesi olarak yer alması bizlere büyük gurur verdi" dedi.


Pazarda çözümü olmayan hatayı yüzde 100 tespit edecek cihaz


Friction Harmonics projesi Coşkunöz Holding, TWI (İngiltere), RISE (İsveç), Vermon (Fransa) ve IKH (Yunanistan) konsorsiyumu ile yürütülüyor. Proje ile başta ürün/kazanım sürtünme karıştırma kaynağında oluşan hataların yüzde 100 kontrolünü sağlayacak bir cihaz üretilmesi hedefleniyor. Özellikle mevcut pazarda hali hazırda bir çözümü bulunmayan "kissing bond" hatasının tespit edilmesini sağlayacak cihaz; uzay, havacılık ve otomotiv sektörlerinde kullanılabilecek. Son montajı da Coşkunöz tarafından yapılacak cihazın, Avrupa ve Amerika pazarlarına yönelik ihracatta da olumlu bir etki bırakacağı öngörülüyor.


Çalışanlarının mesleki gelişim ve donanımlarına büyük önem veren Coşkunöz Holding ayrıca, cihazın üretim, sertifikasyon ve doğrulama süreçlerinde yetiştirilecek personeller ile bilginin daha hızlı yayılmasını ve kalifiye insan kaynağı potansiyeline değer katmayı hedefliyor. - BURSA

Avrupa Birliği, Coşkunöz, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 11:59 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çin koronavirüsle mücadele için AB'ye 2 milyon cerrahi maske ve 50 bin test kiti gönderecek
Son Dakika: Almanya'da Türk siyasetçi Cem Özdemir'in koronavirüs test sonucu pozitif çıktı Postanede koronavirüse karşı görevli ile müşteri arasına streç film çekilerek önlem alındı Bakan Albayrak, "Kamuda evden çalışma olacak mı?" sorusuna yanıt verdi
So CHIC, koronavirüs nedeniyle mağazalarını kapatıyor So CHIC, koronavirüs nedeniyle mağazalarını kapatıyor         
13:57
Altay'dan Yalçın Koşukavak açıklaması: Fenerbahçe, hocamızı futbol aklı olarak düşündü Altay'dan Yalçın Koşukavak açıklaması: Fenerbahçe, hocamızı futbol aklı olarak düşündü         
13:24
Ender Saraç, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı Ender Saraç, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı         
11:50
Son dakika: Kadir Şeker hakkında 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı Son dakika: Kadir Şeker hakkında 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı         
11:46
Hataylı aktar; defne yaprağı, biberiye ve karanfil ile koronavirüse karşı doğal dezenfektan üretti Hataylı aktar; defne yaprağı, biberiye ve karanfil ile koronavirüse karşı doğal dezenfektan üretti         
11:41
Keşanlı taksiciler, hastane ya da eczaneye giden yaşlılardan 10 lira ücret alacak Keşanlı taksiciler, hastane ya da eczaneye giden yaşlılardan 10 lira ücret alacak         
11:34
Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların bulunduğu alan, düzenli olarak dezenfekte ediliyor Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların bulunduğu alan, düzenli olarak dezenfekte ediliyor         
11:26
Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu         
10:59
Nijerya'da futbol maçları bir ay ertelendi Nijerya'da futbol maçları bir ay ertelendi         
10:28
İran'da her 10 dakikada 1 kişi koronavirüsten hayatını kaybediyor İran'da her 10 dakikada 1 kişi koronavirüsten hayatını kaybediyor         
09:14
Koronavirüs anketine göre insanların %94'ü ellerini düzenli olarak yıkıyor Koronavirüs anketine göre insanların %94'ü ellerini düzenli olarak yıkıyor         
09:02
YKS-LGS ertelenecek mi? Bakan Selçuk canlı yayında yanıtladı YKS-LGS ertelenecek mi? Bakan Selçuk canlı yayında yanıtladı         
08:48
ABD, koronavirüs nedeniyle Türkiye'deki konsolosluk işlemlerini durdurdu ABD, koronavirüs nedeniyle Türkiye'deki konsolosluk işlemlerini durdurdu         
00:13
Aytaç Yalman'ın koronavirüsten öldüğü, eşinin de karantinada olduğu iddia edildi Aytaç Yalman'ın koronavirüsten öldüğü, eşinin de karantinada olduğu iddia edildi         
23:47
Almanya, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye ile olan mülteci kabul programını askıya aldı Almanya, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye ile olan mülteci kabul programını askıya aldı         
23:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2020 18:17:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Coşkunöz Holding'in AB projesi TÜBİTAK'ta başarı hikâyesi oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]