Coşkunöz Holding'in İnsan Kaynakları Direktörü Arzu Öneyman oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Coşkunöz Holding'in İnsan Kaynakları Direktörü Arzu Öneyman oldu - Son Dakika

Coşkunöz Holding'in İnsan Kaynakları Direktörü Arzu Öneyman oldu

6 saat önce

Otomotiv, savunma, havacılık, enerji, çevre teknolojileri, bilişim ve lojistik sektörlerinde faaliyet gösteren Coşkunöz Holding, insan kaynakları departmanını önemli bir atama ile güçlendirdi.

Coşkunöz Holding'in İnsan Kaynakları Direktörü Arzu Öneyman oldu, System.String[]

Otomotiv, savunma, havacılık, enerji, çevre teknolojileri, bilişim ve lojistik sektörlerinde faaliyet gösteren Coşkunöz Holding, insan kaynakları departmanını önemli bir atama ile güçlendirdi. Sektörün deneyimli ismi Arzu Öneyman, Coşkunöz Holding İnsan Kaynakları Direktörü olarak ocak ayı itibarıyla çalışmalarına başladı.


Hizmet verdiği tüm sektörleri büyüten, Türkiye'nin önemli sanayi kuruluşlarından Coşkunöz Holding'in İnsan Kaynakları Direktörlüğü görevine Arzu Öneyman getirildi. Öneyman, Coşkunöz Holding bünyesinde faaliyet gösteren 12 şirketin bütün insan kaynakları süreçlerinden sorumlu oldu.


Arzu Öneyman, aynı zamanda mesleğinin gelişimini desteklemek için çeşitli derneklerde de aktif olarak görev alıyor. Geçmiş dönemlerde Peryön - Türkiye İnsan Yönetimi Derneği'nin Güney Marmara Şubesi'nde Yönetim Kurulu üyeliği de yapan Öneyman, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında iş hayatına katılmak isteyen gençlere gönüllü olarak profesyonel gelişim koçluğu desteği veriyor. - BURSA

Coşkunöz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 01:55 Kaynak: İHA
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