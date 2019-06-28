Son Dakika Haberleri: Coşkunöz Holding, Romanya’da faaliyetlerini hızlandırıyor
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Coşkunöz Holding, Romanya’da faaliyetlerini hızlandırıyor

1 saat önce

Coşkunöz Holding, Coşkunöz Metal Form ile İtalyan CLN Group MA şirketleri ortaklığında kurulan Coşkunöz MA Romanya şirketini temsilen Romanya Ticaret Bakanlığı'nı ziyaret etti.

Coşkunöz Holding, Romanya’da faaliyetlerini hızlandırıyor, System.String[]
Coşkunöz Holding, Coşkunöz Metal Form ile İtalyan CLN Group MA şirketleri ortaklığında kurulan Coşkunöz MA Romanya şirketini temsilen Romanya Ticaret Bakanlığı'nı ziyaret etti.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 02:48 
Romanya, Coşkunöz, Ekonomi
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