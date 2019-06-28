Coşkunöz Holding, Romanya’da faaliyetlerini hızlandırıyor
1 saat önce
Coşkunöz Holding, Coşkunöz Metal Form ile İtalyan CLN Group MA şirketleri ortaklığında kurulan Coşkunöz MA Romanya şirketini temsilen Romanya Ticaret Bakanlığı'nı ziyaret etti.
Coşkunöz
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 02:48
Holding, Coşkunöz Metal Form ile İtalyan CLN Group MA şirketleri ortaklığında kurulan Coşkunöz MA Romanya
şirketini temsilen Romanya Ticaret Bakanlığı'nı ziyaret etti.
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