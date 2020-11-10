Coşkunöz Holding'te atama

Türkiye'nin en önemli holdingleri arasında yer alan Coşkunöz Holding, insan kaynaklarını "Dijitalleşme, Değişim ve Dönüşüm" misyonuyla güçlendirmeye devam ediyor. Holding'e bağlı Coşkunöz Metal Form Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Nergiz Çakmak Özdemir, Coşkunöz Holding'in yeni Kurumsal Koordinasyon Direktörü oldu.

Otomotiv, teknoloji, savunma ve havacılık gibi önemli sektörlerde, yüksek katma değerli ürünler üreterek, Türkiye'nin kritik ülkeler arasına girmesine katkı sağlayan Coşkunöz Holding, şirketler arası sinerjiyi artıracak, organizasyon yönetim şemasını güçlendirecek bir transfere imza attı.

Bu doğrultuda Coşkunöz Metal Form Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Nergiz Çakmak Özdemir, Holding'in yeni Kurumsal Koordinasyon Direktörü olarak transfer edildi. Özdemir, 1 Ekim 2020 itibarıyla Holding'in globalleşme adımları kapsamında yurtiçi ve yurtdışı yeni yatırımlarının projeliderliğini üstlenecek.Yanı sıraHolding grup şirketlerinin finansal analizleri, strateji ve hedeflerinin takibi konusunda daHolding Genel Koordinatörü'ne destek verecek.

Nergiz Çakmak Özdemir kimdir?

İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü'nden 2001 yılında mezun olan Nergiz Çakmak Özdemir, kariyer hayatına EY Vergi Bölümü'nde mali denetçi ve danışman olarak adım attı. Ardından Yazaki Otomotiv ve Chassis Brakes International'a Mali işler Yöneticisi olarak transfer olan Özdemir, bu şirketlerde finansal yönetimin yanısıra SAP Devreye Alma, Satış, Yeniden Yapılanma, Değişim Yönetimi, "Shared Service" operasyon devirlerinde finansal ve hukuki liderlik görevlerini üstlendi. 2015 yılından günümüze Coşkunöz Holding'e bağlı Coşkunöz Metal Form'da Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı yapan Özdemir, mali işler ve dış ticaret operasyonlarının yönetimi, finans re-organizasyonu, raporlama ve süreç optimizasyonu, şirket içi tüm maliyet azaltma projelerinin koordinasyon çalışmalarını yürüttü. Özdemir ayrıca, Holding'in "greenfield" yatırımı İtalyan ortaklı Romanya fabrikasının kuruluşu ve teknik devreye alınmasında Proje Koordinatörü olarak liderlik yaptı. İngilizce, Almanca bilen Özdemir, evli ve 1 çocuk annesidir. - BURSA