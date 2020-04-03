Coşkunöz Metal Form faaliyetlerine geçici süre ara verdi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Coşkunöz Metal Form faaliyetlerine geçici süre ara verdi - Son Dakika Ekonomi

Coşkunöz Metal Form faaliyetlerine geçici süre ara verdi

6 saat önce

Coşkunöz Holding, Metal Form fabrikasındaki faaliyetlerin büyük bir kısmına kademeli olarak ara verdi.

Coşkunöz Metal Form faaliyetlerine geçici süre ara verdi, System.String[]

Coşkunöz Holding, Metal Form fabrikasındaki faaliyetlerin büyük bir kısmına kademeli olarak ara verdi. Ayrıca, sağlık personelinin kullanması için tıbbi malzeme ve koruyucu ekipman üretimine de başlandı.


Dünyayı kasıp kavuran korona virüsü Türkiye'de de hissedilirken, Bursa'da üretim yapan Coşkunöz Metal Form fabrikası da faaliyetlerini geçici süre durdurma kararı aldı. Holdingden yapılan yazılı açıklamada her türlü tedbirlerin alındığını ve alınmaya devam edeceği vurgulandı.


Coşkunöz Holding tarafından yapılan yazılı açıklamanın tamamı şöyle:


"Korona virüs salgını nedeniyle tüm dünya ve ülkemiz zor günlerden geçiyor. Coşkunöz Metal Form olarak da salgınla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı ve Coşkunöz Holding genelinde çalışanlarımızın sağlığını öncelik alarak uygulanan tedbirlere paralel olarak gerekli aksiyonları bugüne kadar devreye aldık; almaya da devam ediyoruz. Bu doğrultuda, sağlık risklerini azaltmaya yönelik aldığımız önlemler ile global tedarik zincirinde yaşanan aksamaları ve ticaretin yavaşlamasını dikkate alarak, Coşkunöz Metal Form fabrikasındaki faaliyetlerimizin büyük bir kısmına 31.03.2020 tarihi itibarıyla kademeli olarak geçici bir süre ara verme kararı aldık. Üretime tam kapasite yeniden başlama tarihi, iş akışlarındaki olası gelişmeler günlük olarak takip edilerek, Coşkunöz Holding ve Coşkunöz Metal Form yönetimlerinin kararları doğrultusunda paylaşılacaktır.


Öte yandan, dayanışmaya en çok ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde, Coşkunöz Holding ve bağlı şirketleri olarak bizim de büyük bir sorumluluğumuz olduğunun farkındayız. Bu bilinçle, büyük fedakarlık ve özveriyle hastanelerde hizmet veren sağlık personelimizin kullanması için koruyucu ekipman ve tıbbi malzeme üretimine başladık. Korona virüs salgınının ekonomik etkilerini azaltmak, finansal istikrar ve güven ortamının korunmasına katkı sunmak, çalışanlarımıza, paydaşlarımıza, milletimize ve devletimize karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek için bir an önce tüm faaliyetlerimizi yürütme gayreti içindeyiz. Yaşadığımız zaruri dönemin ardından piyasanın ihtiyaçlarını güçlü bir şekilde karşılamaya devam edeceğiz." - BURSA

Coşkunöz, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 05:01 Kaynak: İHA

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