Coşkunöz Savunma'da Özgür Bayram dönemi

Eskişehir'de savunma-havacılık sektöründe faaliyet gösteren Coşkunöz Savunma ve Havacılık'ta üst düzey atama gerçekleşti.

Eskişehir'de savunma-havacılık sektöründe faaliyet gösteren Coşkunöz Savunma ve Havacılık'ta üst düzey atama gerçekleşti. Yerel ve ulusal sistem çözümleri sunan şirkette, mühendislik ve savunma alanında uzman Özgür Bayram yeni genel müdür oldu.

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