Son Dakika Haberleri: Coşkunöz Savunma'da Özgür Bayram dönemi

Coşkunöz Savunma'da Özgür Bayram dönemi

17 dakika önce

Eskişehir'de savunma-havacılık sektöründe faaliyet gösteren Coşkunöz Savunma ve Havacılık'ta üst düzey atama gerçekleşti.

Coşkunöz Savunma'da Özgür Bayram dönemi, System.String[]
Eskişehir'de savunma-havacılık sektöründe faaliyet gösteren Coşkunöz Savunma ve Havacılık'ta üst düzey atama gerçekleşti. Yerel ve ulusal sistem çözümleri sunan şirkette, mühendislik ve savunma alanında uzman Özgür Bayram yeni genel müdür oldu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 10:40 

Eskişehir, Coşkunöz, Ekonomi
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