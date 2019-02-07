Coşkunöz Savunma'da Özgür Bayram dönemi
17 dakika önce
Eskişehir'de savunma-havacılık sektöründe faaliyet gösteren Coşkunöz Savunma ve Havacılık'ta üst düzey atama gerçekleşti.
Eskişehir'de savunma-havacılık sektöründe faaliyet gösteren Coşkunöz Savunma ve Havacılık'ta üst düzey atama gerçekleşti. Yerel ve ulusal sistem çözümleri sunan şirkette, mühendislik ve savunma alanında uzman Özgür Bayram yeni genel müdür oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 10:40
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