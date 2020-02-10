COST proje toplantısı gerçekleşti - Son Dakika
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COST proje toplantısı gerçekleşti

6 saat önce

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hemşirelik Fakültesi öncülüğünde 'Hadi Kanserlerin Önlenmesinde Multidisipliner Yaklaşım' konulu COST projesi yazalım toplantısı gerçekleşti.

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Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hemşirelik Fakültesi öncülüğünde 'Hadi Kanserlerin Önlenmesinde Multidisipliner Yaklaşım' konulu COST projesi yazalım toplantısı gerçekleşti.


Fakülte ve okullarda görev yapan öğretim elemanlarının katılımı ile gerçekleşen toplantıda, Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yelda Özsunar Dayanır, COST projeleri ile ilgili bilgi aktarımından sonra fakülte olarak taslağı hazırlanan proje önerisini tanıttı.


Sunumun ardından katılımcıların proje önerisi ile ilgili görüş ve önerileri alınarak bir sonraki buluşma tarihi belirlendi. - AYDIN

Adnan Menderes Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 11:39 Kaynak: İHA
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