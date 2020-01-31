Costa Cruises Türkiye Sorumlusu Abitağaoğlu:

İtalya'da korona virüsüne rastlanmadığı açıklanan Costa Cruises şirketinin Türkiye Sorumlusu Abitağaoğlu, "Türk vatandaşlarında herhangi bir sorun yok" dedi.



İtalya'nın Civitavecchia kentinde Costa Cruises şirketine ait 7 bin kişilik cruise gemisi, korona virüsü şüphesiyle karantinaya alındıktan sonra Çinli turist bir çifte yapılan tetkikler sonucu, korona virüsüne rastlanmadığı açıklanmıştı. Costa Cruises Türkiye Sorumlusu Ercan Abitağaoğlu bugün yaptığı açıklamada, 1 Çinli turistin hastanede tedavisinin devam ettiğini belirterek, "Türk vatandaşlarında herhangi bir problem yok" dedi.



"Giriş-çıkış işlemleri başladı"



Abitağaoğlu, "Gemi Civitavecchia Limanı'na demirli. Rutin giriş-çıkış işlemleri başladı. Programını tamamlayan ziyaretçiler gemiden ayrılıyor, programı Civitavecchia Limanı'ndan başlayan ziyaretçiler ise gemiye giriş işlemlerine devam ediyor" şeklinde konuştu.



Civitavecchia Limanı'ndan ayrılacak Cruise gemisinin ilk rotasının İtalya'nın Savona Limanı olduğunu kaydeden Abitağaoğlu, geminin daha sonra Marsilya ve Barcelona'dan geçerek 7 günlük programına devam edeceğini belirtti.



Öte yandan gemide bulunan yolcular, korona virüsüne rastlanmadığı açıklanınca haberi büyük sevinçle karşıladı. - ROMA