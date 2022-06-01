COSTA VENEZİA BODRUM'A 1339 TURİST GETİRDİ

MUĞLA'nın Bodrum ilçesine, kruvaziyer gemisi 'Costa Venezia' 1339 turist getirdi. Gemiden inen turistler bol bol alışveriş yaptı, denize girdi.

Dünyanın en önemli turizm merkezlerinde biri olan Bodrum'da yolcu gemisi hareketliliği devam ediyor. Bodrum'a son olarak bugün saat 09.00 sıralarında Almanya, İtalya ve İspanya uyruklu toplam 1339 yolcu ve 1081 personeliyle İtalya bayraklı 324 metre uzunluğundaki kruvaziyer gemisi 'Costa Venezia' demirledi. Gemiden inen yabancı turistler çarşıda bol bol alışveriş yaptı, bazı yabancı turistler denize girerek keyifli vakit geçirdi. Öte yandan, yolcu gemisinin saat 19.00'da Pire Limanı'na hareket etmek üzere yola çıkacağı bildirildi.

Restoran İşletmecisi Candan Topdemir, "Gemiden inen turistler, sabah olduğu için daha çok kahvaltı yapmayı tercih ediyor. Bu caddede 3 restoran var, hepsine gelen turist oluyor. Turistlerin tercihi daha çok ilçe merkezi oluyor. Kahve içip, yemek yiyorlar. Daha çok gelsinler istiyoruz. Çok ucuza yemek yiyorlar, çok ucuza içki tüketiyorlar. Onun için çok mutlular" dedi.